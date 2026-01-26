코리안리 신입사원, 인도서 '희망의 집' 짓기 봉사활동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인도 팔가르 지역서 해외 건축 봉사활동

코리안리재보험(코리안리)은 이달 19일부터 24일까지 인도 뭄바이 인근 팔가르(Palghar) 지역에서 해외 건축 봉사활동을 진행했다고 26일 밝혔다.

코리안리 신입사원들이 지난 이달 19일부터 24일까지 뭄바이 인근 팔가르 지역에서 진행된 해외 건축 봉사활동에 참여하고 있다.

AD

이번 봉사활동에는 2026년 코리안리재보험 신입사원을 포함한 임직원 14명과 한국해비타트 관계자 2명으로 구성된 '2026년 코리안리재보험 인도 GV(Global Village)' 팀이 참여해, 열악한 주거 환경에 놓인 현지 저소득층 가정을 위한 주택 건축에 힘을 보탰다.

팔가르 지역은 인도에서도 상대적으로 개발이 더딘 지역으로, 기본적인 주거 인프라가 부족하고 위생·안전 환경이 취약한 곳이다.

이번 봉사활동은 코리안리가 인도 지점 개점식을 개최한 시기와 맞물려 더욱 의미있었다. 신입사원들은 개점식에 참석해 코리안리의 글로벌 사업 확장을 직접 체험하는 한편, 인도 현지에서 해비타트 주택 건축 봉사에 참여하며 기업의 사회적 책임을 몸소 실천하는 시간을 가졌다.

재보험은 자연재해와 밀접한 산업이다. 코리안리는 해외 봉사활동을 신입사원 교육의 일환으로 운영하며 재보험업의 가치를 현장에서 체득할 수 있도록 하고 있다. 코리안리는 2014년 필리핀 세부를 시작으로, 태풍 피해를 입은 필리핀 반타얀 지역, 대홍수 피해지역인 태국 아유타야 등에서 꾸준히 해외 주택 재건 봉사활동을 펼쳐왔다.





AD

원종규 사장은 "재보험의 궁극적인 역할은 예기치 못한 위험으로 어려움에 처한 이웃의 부담을 함께 나누는 것"이라며 "앞으로도 코리안리는 글로벌 무대에서 사업 성장과 더불어 사회적 책임을 실천하는 ESG 경영을 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>