동남권원자력의학원-K-MEDI hub, 방사성의약품 공동개발 ‘맞손’

연구 인프라·신약개발 역량 결합



바이오·의료산업 시너지 기대

동남권원자력의학원과 K-MEDI hub(케이메디허브)가 방사성의약품 공동 연구개발을 통해 바이오·의료산업 경쟁력 강화에 나선다.

동남권원자력의학원과 K-MEDI hub는 지난 22일 K-MEDI hub 신약개발지원센터 대회의실에서 방사성의약품 공동 연구개발을 위한 업무협약을 체결했다고 전했다.

동남권원자력의학원이 K-MEDI hub와 방사성의약품 공동개발 협약을 맺고 있다. 동남권원자력의학원 제공

협약식에는 황상연 동남권원자력의학원 연구센터장과 안경규 K-MEDI hub 신약개발지원센터장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다.

협약에 앞서 열린 사전 세미나에서는 두 기관의 핵심 연구 역량과 협력 가능 분야가 공유됐다. 동남권원자력의학원 방사성의약품연구팀 손태건 박사는 '방사성의약품 연구개발과 GMP 제조소 인프라 구축 현황'을 주제로 방사성의약품 연구개발 역량과 제조 인프라를 소개했다.

이어 K-MEDI hub 신약개발지원센터 혁신신약4팀 김숭현 팀장은 신약개발지원센터의 역할과 방사성의약품 관련 연구·기술 보유 현황을 발표하며 협력 가능성을 제시했다.

두 기관은 그동안 동남권원자력의학원의 방사성동위원소 표지 기술과 핵의학 영상기술, K-MEDI hub 신약개발지원센터의 후보물질 발굴·검증 기술을 기반으로 공동 연구를 추진해 왔다. 이번 협약을 계기로 협력 관계를 공식화하고, 보다 체계적이고 지속적인 공동 연구 체계를 구축한다는 계획이다.

황상연 동남권원자력의학원 연구센터장은 "이번 협약은 두 기관의 연구 역량과 협력 가능성을 구체화하는 계기"라며 "방사선의과학과 신약개발 분야에서 의미 있는 공동 연구 성과를 창출할 수 있도록 적극 협력하겠다"고 말했다.





안경규 K-MEDI hub 신약개발지원센터장도 "케이메디허브의 신약개발·비임상 역량과 동남권원자력의학원의 방사성의약품 연구 기술이 결합되면 큰 시너지가 기대된다"며 "각 기관의 강점을 살려 실질적인 연구 성과로 이어질 수 있도록 협력을 강화하겠다"고 말했다.





