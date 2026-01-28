세종대, 반도체 공정기술 교육 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

재학생·졸업생 76명 수료

세종대학교 공동기기원, 대학일자리플러스센터, 금속유기화합물 첨단소재응용 핵심연구지원센터는 지난 12일부터 14일까지 대양 AI 센터에서 반도체 공정 기술 교육을 공동 개최하고 76명의 재학생 및 졸업생을 수료시켰다.

세종대 공동기기원, 대학일자리플러스센터, 핵심연구지원센터가 공동으로 진행된 반도체 공정 기술 교육 모습. 세종대학교

이번 교육은 반도체 제조의 전 과정을 종합적으로 이해하고 각 공정의 원리와 목적을 습득하도록 구성됐으며, 특히 공정 간 연계성을 중심으로 핵심 개념을 정리해 참가자들의 실무 역량 강화와 진로 탐색을 지원했다.

교육은 세종대 나노신소재공학과 이원준 교수가 강의를 맡아 기초 이론부터 주요 공정별 특징과 실제 적용 사례를 설명했다.

첫째 날에는 웨이퍼와 클린룸, 세정, 산화 및 어닐링, 포토리소그래피(Photolithography)에 대한 이론 수업이 진행됐고, 둘째 날에는 식각(Etching), 이온 주입(Ion implantation), 화학기상증착(CVD) 및 원자층증착(ALD) 공정을 다뤘다.

셋째 날에는 금속 증착(PVD)과 3D 패키징 공정 이론 강의 후 질의응답과 수료식이 이어졌다.

김선재 공동기기원장 겸 핵심연구지원센터장은 "이번 교육이 참여자들에게 반도체 공정 전반에 대한 이해를 넓히고 향후 진로 및 역량 개발에 실질적 도움이 되었기를 바란다"며 "학교의 연구·지원 인프라를 활용한 교육이 참여자들의 성장으로 이어지도록 다양한 프로그램을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.





한편, 금속유기화합물 첨단소재응용 핵심연구지원센터는 교육부의 기초과학연구역량강화사업 재원과 한국기초과학지원연구원(KBSI) 국가연구시설장비진흥센터(NFEC)의 지원을 받아 산·학·연 연구자를 대상으로 연구장비 교육과 공동연구 협력을 활발히 진행하고 있다. 이번 교육도 해당 지원을 바탕으로 운영됐다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

