엄마 간·조혈모세포 이식으로 희귀 난치 소아 환아 면역억제제 중단 성공

서울아산병원, 간경변증 환아에 모친 간·조혈모세포 이식

면역관용 유도 국내 첫 성공

희귀 난치성 질환인 과호산구증후군을 앓아온 소아 환자가 어머니의 간과 조혈모세포를 차례로 이식받은 뒤 면역억제제 없이 정상적인 일상을 회복했다. 국내에서 소아 환자를 대상으로 간과 조혈모세포 순차 이식을 통해 면역관용을 유도한 첫 사례다.

서울아산병원은 김혜리 소아청소년종양혈액과 교수팀이 과호산구증후군으로 간경변증이 진행된 13세 환아 유은서 양에게 어머니의 간이식과 반일치 조혈모세포 이식을 순차적으로 시행한 결과, 면역억제제를 완전히 중단하고도 간 기능과 조혈 기능이 정상적으로 유지되고 있다고 26일 밝혔다.

김혜리 서울아산병원 소아청소년종양혈액과 교수(오른쪽)가 엄마의 간과 조혈모세포를 이식받고 면역억제제를 중단하는 데 성공한 유은서 양을 진료하고 있다. 서울아산병원

과호산구증후군은 백혈구의 일종인 호산구가 과도하게 증식해 주요 장기를 손상시키는 희귀 질환이다. 이번에 이식을 받은 환아는 호산구가 간을 지속적으로 공격하면서 간경변증과 간부전으로 진행됐다. 식도정맥류 출혈과 복수 등 합병증까지 발생해 간이식이 불가피한 상황이었다.

문제는 병의 근본 원인은 비정상적인 호산구를 만들어내는 골수에 있었다는 것이다. 의료진은 단순 간이식만으로는 재발 위험이 크다고 판단해 2024년 8월 어머니의 간을 이식했다. 2025년 2월 동일 공여자인 어머니로부터 반일치 말초혈 조혈모세포 이식을 추가로 시행했다.

간이식 후 동일 공여자의 조혈모세포를 이식하면 환자의 면역 체계가 새롭게 재구성된다. 이 과정에서 이미 이식된 장기를 외부 조직이 아닌 자기 조직으로 인식하는 '면역관용' 상태가 형성된다. 이에 따라 장기 거부반응을 억제하기 위해 평생 복용해야 하는 면역억제제를 중단할 수 있다.

성인 환자에서는 간과 조혈모세포를 순차적으로 이식해 면역관용을 유도한 사례가 일부 보고된 바 있다. 다만 면역 체계가 미성숙하고 이식 후 합병증 위험이 높은 소아 환자, 특히 과호산구증후군과 같은 희귀 난치 질환에서 성공한 사례는 국내에서 처음이다.

환아는 2025년 10월 면역억제제 복용을 완전히 중단했다. 최근 시행한 간 조직검사에서도 정상 소견이 확인됐다. 혈액 검사에서는 공여자의 세포가 100% 자리 잡은 '완전 공여자 키메리즘'이 나타나 비정상적인 호산구 생성도 더 이상 관찰되지 않았다.

유 양의 어머니는 "면역억제제를 복용하기 전후에는 금식을 해야 하기 때문에 아이가 친구들과 마음껏 간식을 먹지 못할 때 특히 마음이 아팠다. 이제는 약 없이 언제든 먹고 싶은 음식을 먹으면서 뛰어놀 수 있게 되어 꿈만 같다. 은서에게 건강한 미래를 선물해 주신 의료진분들게 진심으로 감사 드린다"고 말했다.





김 교수는 "간·조혈모세포 순차 이식을 통해 희귀 난치성 질환의 근본적인 치료와 이식 후 면역관용 유도를 동시에 달성한 이번 사례가 비슷한 고통을 겪는 환아들에게 새로운 희망이 될 수 있기를 바란다"고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

