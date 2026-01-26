매출 8조7926억원·영업이익 4245억원… 에쓰-오일, 작년 4분기 실적

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

샤힌 프로젝트, 완공 앞둔 막바지 단계

에쓰-오일은 2025년 4분기 매출액 8조7926억원, 영업이익 4245억원, 순이익 2650억원을 기록했다고 26일 알렸다.

전 분기 대비 매출액은 4.5%, 영업이익은 85.2% 늘었다. 전년 동기와 비교하면 매출액은 1.4% 줄었지만 영업이익은 90.9% 증가했고 순이익은 흑자로 돌아섰다. 제품 스프레드가 전반적으로 상승한 데 따른 영향이다.

부문별로 보면 정유부문은 등·경유 스프레드 개선에 힘입어 2253억원의 영업이익을 냈다. 석유화학부문은 벤젠과 폴리프로필렌 스프레드 약세 영향으로 78억원의 적자를 기록했다. 윤활부문은 원재료 가격 하락에 따른 래깅 효과로 2070억원의 영업이익을 올렸다.

2025년 연간 기준 매출액은 34조2470억원, 영업이익은 2882억원이다. 매출액은 유가 하락 영향으로 전년보다 감소했고, 영업이익은 하반기 정제마진 개선과 윤활부문 실적에도 불구하고 석유화학부문 적자 전환 영향으로 줄었다.

에쓰-오일은 2026년 1분기에도 우호적인 시황이 이어질 것으로 내다봤다. 정유부문은 설비 가동 차질과 노후 설비 폐쇄로 공급이 제한된 가운데 수요가 유지되며 정제마진이 양호할 것으로 전망했다. 윤활부문은 봄철 교체 수요를 앞두고 재고 비축 수요가 늘 것으로 예상했다.

에쓰-오일에 따르면 샤힌 프로젝트는 막바지 단계에 접어들었다. 지난 1월 14일 기준 공정률은 93.1%로 주요 설비 설치를 마쳤으며 6월 기계적 완공 이후 12월까지 시운전과 상업 가동 준비를 완료할 계획이다.





에쓰-오일은 제품별 공급 계약과 장기 수출 계약에 대한 협의도 진행 중이라고 설명했다.





