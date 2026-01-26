시흥시, 올해 中企 육성자금 600억·특례보증 96억 지원

육성자금은 사회적경제 기업 등으로 대상 확대

경기도 시흥시는 중소기업과 소상공인들의 경영 안정과 경쟁력 강화를 위해 올해 600억원의 '중소기업 육성자금'과 96억원의 '중소기업 특례보증'을 지원한다고 26일 밝혔다.

지원 대상은 시흥시에 제조시설을 두고 매출이 발생하고 있는 제조 중소기업이다.

'육성자금'의 융자 한도는 업체당 3억원이다. 상환 조건은 1~3년 중 선택할 수 있다. 대출 금리는 특별금리와 우대금리를 포함해 최대 3%까지 이차보전이 적용된다. 시흥시와 협약을 체결한 금융기관에서 대출이 가능하다. 협약체결 금융기관은 기업은행, 신한은행, 국민은행, 우리은행, 농협은행, 아이엠뱅크, 하나은행이다.

신청 기간은 26일부터 자금 소진 시까지이며, 은행 여신 규정상 상환능력을 갖추고 융자지원 제외 대상에 해당하지 않으면 누구나 신청할 수 있다.

시는 특히 올해 중기 육성자금의 우대금리(0.5%) 지원 대상을 기존의 경기도 일자리 우수기업 인증기업, 시흥시민 채용 우수기업 등 외에 추가로 '사회적 경제 기업'과 '월평균 공업용 하수량 700t 이상인 기업'으로 확대했다.

'특례보증' 융자 한도는 업체당 최대 3억원이다. 보증기간은 3년 이내 보증서 발급이 가능하다. 1월부터 자금 소진 시까지 신청을 받는다. 상담 및 보증서 발급은 경기신용보증재단을 통해 진행된다.

앞서 시는 지난해 274개 업체에 726억원 규모의 중소기업 육성자금 대출을 승인했으며, 특례보증은 92개 사에 123억원 규모로 보증을 지원했다.

자세한 사항은 시흥시청 누리집 고시·공고 게시판에서 확인하거나 시흥시 기업지원과로 문의하면 된다.





시 관계자는 "경영 안정 자금지원을 통해 중소기업들이 경영 기반을 다지고 새로운 도약을 준비할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"ㄱ호 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

