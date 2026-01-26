[오늘의 신상]CU, 가성비 화이트와인 '음mmm! 베르데호'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스페인 대표 와이너리 쿠네와 두 번째 협업

출시 기념 2월 한 달간 2000원 할인 및 시음 행사 초청 진행

BGF리테일이 운영하는 CU가 145년 전통을 가진 스페인의 대표 와이너리인 쿠네(C.V.N.E)와 두 번째 협업을 통해 가성비 화이트 와인 '음mmm! 베르데호'를 출시한다고 26일 밝혔다.

CU의 음mmm! 시리즈는 1만원 내외의 합리적인 가격으로 미국, 이탈리아, 스페인 등 전 세계 유명 산지의 와인을 선보이며 와인 입문자부터 애호가까지 폭넓은 고객층을 확보한 결과, 올해 누적 판매량 400만병 돌파를 앞두고 있다.

CU가 스페인 대표 와이너리인 쿠네(C.V.N.E)와 두 번째 협업으로 출시한 가성비 와인 '음mmm! 베르데호' 시리즈. CU

이 추세에 힘입어 CU는 스페인 와이너리 쿠네와 다시 한번 손잡고 음mmm! 시리즈 17번째 와인 음mmm! 베르데호(1만2900원, ALC 13.5%)를 출시한다. 이번 신상품은 지난 2024년 선보였던 첫 번째 협업 레드 와인인 '음mmm! 쿠네'의 후속 제품이기도 하다.

이달 28일 출시하는 음mmm! 베르데호는 스페인에서 가장 대중적으로 소비되는 화이트 와인 품종인 베르데호를 사용했다. 달콤한 열대과일과 신선한 허브 향이 조화를 이루며 산뜻한 산도와 쌉싸름한 마무리가 특징이다. 해산물 요리, 샐러드, 파스타는 물론 한식과도 잘 어울린다.

이번 출시를 위해 지난해 BGF리테일 주류 담당 MD가 직접 쿠네 와이너리를 방문해 다양한 화이트 와인을 테이스팅했고, 한국인의 취향과 어울리는 품종인 베르데호를 선택했다.

CU는 신상품 출시를 기념해 2월 한 달간 풍성한 할인도 진행한다. '음mmm! 베르데호' 구매 시 1만2900원에서 1만900원으로 할인 판매하며, 첫 번째 콜라보 제품인 '음mmm! 쿠네(1만5900원)'과 함께 구매할 경우 총 6000원의 할인 혜택을 제공한다.

뮤지컬 펍 '커튼콜'과 연계한 시음 행사도 마련해 색다른 고객 경험을 제공한다. 1월28일부터 2월19일까지 자체 커머스앱 포켓 CU의 CU BAR를 통해 '음mmm! 베르데호'를 구매한 고객을 대상으로 무작위 추첨을 통해 시음 행사에 초청한다. 해당 행사는 2월 27일, 3월 6일, 3월 13일 총 3회에 걸쳐 진행되며, 간단한 핑거푸드와 함께 뮤지컬 공연을 즐길 수 있는 콘텐츠형 프로그램으로 구성됐다.





장인혜 BGF리테일 주류팀 MD는 "음mmm! 시리즈는 1만원 내외의 합리적인 가격과 다양한 와이너리와의 협업을 통한 높은 품질을 통해 그동안 탄탄한 고객 신뢰를 쌓아 왔다"며 "CU는 앞으로도 글로벌 파트너십을 통해 편의점 와인 시장에서 차별화된 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

