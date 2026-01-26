지재처, 'K지식재산행정시스템' 우즈벡에 전수

한국형 지식재산행정시스템이 우즈벡에 전수된다.

지식재산처는 26일 우즈베키스탄 타슈켄트에서 '지식재산권(IP) 공공행정 정보시스템 개선사업' 착수식을 가졌다고 밝혔다.

사업은 한국국제협력단(KOICA) ODA 예산 134억원을 투입해 올해부터 2029년까지 우즈벡 현지 환경에 맞춰 K지식재산행정시스템을 구축, 출원·심사 등 지식재산 행정 전반을 디지털 기반으로 개선하는 것을 목표로 시행된다.

인공지능(AI) 기술을 활용한 검색·분류 기능과 전자 행정처리 체계를 적용한 지식재산행정시스템을 해외에 전파하는 것은 이번이 첫 사례다. 착수식에서 양국은 사업 추진 일정과 세부 구축 방향을 공유하고 향후 협력 방안을 논의한다.

지재처는 이번 사업을 통해 중앙아시아 지역에 K지식재산행정 모델 확산 거점을 마련, 아세안과 아프리카 등지에 한국형 AI 기반의 지식재산행정시스템 수출을 도모할 계획이다.





정재환 지재처 지식재산정보국장은 "착수식은 한국형 AI 기반의 지식재산행정시스템을 우즈벡 현지에 구축하는 출발점"이라며 "사업을 통해 우즈벡의 지식재산행정 환경을 선진·고도화하는 동시에 우즈벡에 진출한 국내 기업에 우호적인 지식재산 환경이 조성될 수 있도록 하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





