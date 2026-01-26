'캄보디아 송환' 범죄 조직원 73명 중 55명 구속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

17명은 오늘 오후 영장실질심사 예정

캄보디아에서 스캠(사기) 등 범행을 벌이다가 강제 송환된 조직원 73명 중 55명이 경찰에 구속됐다.

경찰청 국가수사본부는 26일 오전 9시까지 구속영장이 청구된 72명 중 55명에 대해 구속영장이 발부됐다고 밝혔다. 범정부 초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)는 지난 23일 캄보디아에 거점을 두고 한국인 869명으로부터 약 486억원을 가로챈 범죄 조직원 73명을 강제 송환했다. 경찰은 이튿날 전원 구속영장을 신청했으며 혐의가 경미하다고 판단돼 검찰이 영장을 반려한 1명을 제외한 72명에 대해 청구됐다.

캄보디아 범죄조직의 범행에 가담했다가 국내로 강제 송환 후 압송된 한국인 피의자들이 23일 오후 부산 동래경찰서에 도착해 호송차에서 내리고 있다. 연합뉴스

AD

부산청 반부패경제범죄수사대에 압송된 '노쇼 사기' 일당 49명은 증거 인멸과 도망의 염려를 이유로 전날 오후 구속영장이 발부됐다. 이들은 지난해 10월 관공서 공무원을 사칭하면서 "감사를 앞두고 있으니 특정 업체로부터 물품을 대리 구매해달라"고 속여 돈을 챙긴 혐의를 받는다. 이들이 속했던 조직은 서로 역할을 나눠 한쪽은 공무원을 사칭하고 나머지는 물품 업체 관계자 역할을 하면서 범행을 벌인 것으로 경찰은 보고 있다. 관련 피해자는 전국적으로 194명, 피해액은 69억원으로 추정된다.

딥페이크로 가상 인물을 만든 뒤 채팅 앱에서 로맨스 스캠(연애 빙자 사기)으로 104명에게 약 120억원을 뜯어낸 혐의로 울산청 반부패경제범죄수사대로 호송된 부부 사기단도 구속됐다.





AD

로맨스 스캠으로 피해자 30여명으로부터 약 50억원을 가로챈 혐의로 충남청 형사기동대에서 수사받는 조직원 17명은 이날 오후 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 앞두고 있다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>