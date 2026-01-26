메트라이프생명 360Health "계약 만기 후 2년 간 서비스 제공"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

만기 이후 2년까지 서비스 이용 가능

가입자 양가 부모·조부모까지 혜택 제공

메트라이프생명이 보험 계약 종료 후에도 최대 2년간 고객에게 서비스를 제공한다.

메트라이프생명은 자사가 제공하는 종합 건강관리 솔루션 '360Health'가 고객을 위한 혜택을 이 같이 업그레이드했다고 26일 밝혔다.

업계 최초로 360Health 서비스 제공 기간을 보험 계약 만기 이후 2년까지로 확대했고, 업계 최대 범위 패밀리서비스를 통해 가입자의 양가 부모 및 조부모까지 혜택을 제공한다.

메트라이프생명은 가입한 보험 계약(미니보험 및 소멸성 보험 제외)이 만기가 된 경우에도 계약자의 동의하에 만기일 이후 2년 동안 360Health 스탠다드 헬스케어 서비스를 제공한다. 이는 보험 계약 종료 이후에도 고객들의 건강한 삶을 지원하기 위해서다.

또한 360Health는 가입자 본인은 물론 배우자의 직계 존비속까지 혜택을 누릴 수 있는 업계 최대 범위의 패밀리 헬스케어 서비스도 제공하고 있다. 건강검진, 병원 예약, 전문 의료 상담 등의 서비스를 가입자와 배우자, 자녀는 물론 양가 부모 및 조부모까지 가족 모두가 이용할 수 있다.

해외 의료 서비스도 강화됐다. 이 서비스 역시 양가 부모까지 이용이 가능하다. 중입자 치료는 국내 치료 기관이 제한적이기 때문에 국내에서 치료를 받기 위해서는 수개월 이상 대기해야 한다. 하지만 360Health 서비스는 제휴를 통해 일본에서만 가능한 고난도 중입자 치료 서비스를 받을 수 있도록 해 고객의 치료 가능성을 한 단계 끌어올렸다. 아울러 해외 단기 체류 시 해외 유명 병원 예약부터 현지 통역, 입원 절차 지원, 에어 앰뷸런스 이송까지 전 과정을 지원한다.

또한 360Health에는 업계 최초로 한방내과 등 8개 진료 과목별 한방의료기관 검색이 가능하며, 필요시 전문 상담원의 예약 대행도 지원한다.





2018년 메트라이프 아시아에서 시작된 종합 건강관리 서비스 360Health는 한국뿐 아니라 호주, 방글라데시, 중국, 네팔, 아랍에미리트에서도 각 나라에 맞게 서비스를 출시했다. 메트라이프 원 앱과 온라인 플랫폼에서 이용할 수 있고, 사용자는 어디서나 다양한 건강 및 웰니스 서비스를 편리하게 이용할 수 있다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

