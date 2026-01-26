쌍용건설, 두바이 고급 레지던스 건축 수주…3700억원 규모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공항 10분 거리 '에비뉴 파크타워'

AD

쌍용건설이 최근 두바이 국영 부동산 개발회사(WASL)에서 발주한 에비뉴 파크타워(Avenue Park Towers) 공사를 수주했다고 26일 밝혔다.

두바이 국제공항에서 10분 거리 두바이 도심 핵심 개발지역에 고급 레지던스 2개동(지상 43층, 지상 37층)을 건설하는 공사다.

이번 사업의 공사비는 미화 약 2억5000만달러, 한화로 약 3700억원이다. 공사 기간은 32개월이다.

쌍용건설은 2022년 동일 발주처의 하야트 센트럴 호텔(Hyatt Centric Hotel)과 원 레지던스(One Residence) 공사를 성공적으로 준공해 발주처와 두터운 신뢰를 바탕으로 이번 공사를 수주했다고 설명했다.

한편 쌍용건설은 두바이를 대표하는 랜드마크급 고급 건축 프로젝트 총 12건을 성공적으로 완공했다.





AD

이와 함께 2023년 이후 이머시브타워, 키파프 개발사업, 크릭워터스 등 신규 프로젝트를 잇달아 수주하며 올해 1월 기준 두바이에서 총 6건, 약 1조3000억원 규모의 공사를 수행하고 있다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>