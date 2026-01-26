부산도시공사, 설 앞두고 시설물 안전 ‘총점검’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

임대아파트·건설현장 등 33곳



화재예방 중심, 선제 대응키로

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 2026년 설 명절을 앞두고 시민들이 안전하고 평안한 연휴를 보낼 수 있도록 지난 19일부터 23일까지 닷새간 시설물 안전관리 실태점검을 실시했다고 26일 전했다.

이번 점검은 공사가 관리하는 임대아파트 22개 지구와 사옥 등 주요 시설물, 현재 진행 중인 7개 건설사업장을 포함해 총 33개소를 대상으로 진행됐다.

BMC는 겨울철 대형 사고로 이어질 수 있는 화재 예방에 중점을 두고 ▲화재 경보 장치 및 소화 설비 작동 상태 ▲비상구 및 피난 통로 확보 여부 ▲비상 상황 발생 시 신속 대응을 위한 연락 체계 등을 집중 점검했다. 연휴 기간 중 발생할 수 있는 긴급 상황에 대비해 대응 시스템 전반도 면밀히 살폈다.

준공 후 30여 년이 지난 동삼1·2지구 등 노후 임대아파트와 중대시민재해 대상 시설물인 조선해양복합센터에 대해서는 소방기술사 등 외부 전문가와 함께 합동점검을 실시해 점검의 전문성을 높였다.

점검 과정에서 발견된 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정 조치하고, 보수·보강이 필요한 부분은 위험 요소가 해소될 때까지 지속적으로 관리하고 후속 조치 이행 여부를 철저히 점검할 방침이다.





AD

신창호 부산도시공사 사장은 "시민들이 안전한 설 명절을 보낼 수 있도록 화재 등 재난 취약 요인을 사전에 제거하는 것이 이번 점검의 핵심"이라며 "선제적 예방 활동과 철저한 현장 관리를 통해 시민의 생명과 재산을 보호하는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

부산도시공사가 설 명절을 앞두고 시설물 안전을 점검하고 있다.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>