"5분 만에 재도장 시안이"…노루페인트, AI 시뮬레이션 서비스 출시

실사형 재도장 시안 생성

의견수렴·결정 속도↑

노루페인트는 인공지능(AI) 기반 색채 시뮬레이션 서비스 '노루스마트컬러(NOROO Smart Color)'를 선보인다고 26일 밝혔다.

그동안 아파트 재도장은 시안 제작에만 1~3일 이상이 소요돼 초기 방문이나 미팅 단계에서 충분한 시각 자료를 제시하기 어려웠다. 이로 인해 색상에 대한 이해 차이와 반복 설명, 결정 지연이 반복되는 구조였다.

노루페인트의 인공지능(AI) 기반 색채 시뮬레이션 서비스 '노루스마트컬러(NOROO Smart Color)' 관련 이미지. 노루페인트

노루스마트컬러는 이러한 한계를 현장 즉시 시뮬레이션이라는 방식으로 해결했다. 노루스마트컬러는 현장에서 스마트폰으로 촬영한 아파트 사진을 기반으로 약 5분 만에 실사형 재도장 시안을 생성하는 AI 서비스로, 복잡한 그래픽 작업이나 사전 준비 없이 재도장 이후의 모습을 즉시 확인할 수 있다. 이를 통해 입주민의 이해도를 높이고 관리사무소의 의견 수렴과 결정 과정이 보다 신속하게 진행될 수 있도록 한다.

노루페인트는 이번 서비스 출시를 계기로 아파트 재도장 분야에서 기술 중심의 새로운 표준을 제시하고 차별화된 고객 경험을 강화해 나갈 계획이다.





노루페인트 관계자는 "노루스마트컬러는 단순한 디자인 툴이 아니라 아파트 재도장 과정에서의 의사결정 방식을 바꾸는 서비스"라며 "자체 AI 기술을 기반으로 주거 환경 개선을 위한 디지털 혁신을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

