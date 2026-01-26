에쓰오일, 지난해 영업익 31.7% 감소…샤힌 프로젝트 90% 이상 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연결 기준 작년 영업이익 2882억원

매출 34.2조원…순이익은 흑자 회복

에쓰오일은 지난해 연결 기준 영업이익이 2882억원으로 잠정집계 됐다고 26일 공시했다. 전년 대비 31.7% 감소한 수치다.

매출은 34조2470억원으로 전년 대비 6.5% 하락했다. 순이익은 2168억원으로 흑자로 돌아섰다.

사업 부문별로는 정유 부문과 석유화학 부문에서 각각 1571억원, 1368억원 적자를 기록했다. 윤활 부문에서는 5821억원 흑자를 냈다.

분기별로 에쓰오일 실적은 회복되고 있다. 에쓰오일은 지난해 4분기 영업이익 4245억원으로 전년 동기보다 90.9% 늘었다. 4분기 매출은 8조7926억원이었다.

에쓰오일이 약 9조원을 투입해 진행하고 있는 석유화학 사업인 '샤힌 프로젝트'는 공정 진행률이 93.1%로 집계됐다. 에쓰오일은 고압열교환기 등 설치를 완료했고, 전 공정 지상 배관 및 전선관 설치를 진행하고 있다.





에쓰오일은 "올해 상반기 완공 후 하반기 시운전을 거쳐 상업 가동 준비 완료를 목표로 진행 중"이라고 밝혔다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr

