대전시, 올 상반기 1600억원 '중소기업 육성자금' 지원

대전일자리경제진흥원 중소기업지원 포털사이트 '대전비즈'서 신청



대출이자 보전·저리 대출로 중소기업 안정 기대

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

대전시가 올해 상반기에 지역 중소기업의 자금조달 부담을 완화하고 시설 투자, 기술력 제고 등의 경영활동에 집중할 수 있도록 1600억 원 규모의 중소기업 육성자금을 집중 지원한다.

자금 신청은 대전일자리경제진흥원 중소기업지원 포털사이트 '대전비즈'에서 하면 된다. 시와 협약한 시중은행을 통해 대출을 진행하면 된다.

중소기업 육성자금 지원사업은 대출에 대한 이자 차액을 보전하거나 저금리로 자금을 융자하는 사업이다.

이번 공고에는 일반 경영안정자금 외에도 신용보증기금을 통한 지역특화 협약보증, 시설자금을 위한 창업 및 경쟁력 강화사업자금, 제품 생산을 위한 구매조건 생산지원자금으로 구성돼 있어 대출이자 차액 보전 및 저리 대출을 통해 중소기업들이 자금 부담을 덜 수 있을 것으로 기대된다.

대전시는 올해부터 변화하는 경영 환경에 맞춰 우대금리 지원 대상을 대폭 확대했다. 기존 대상에 더해 ▲평촌산단 입주기업 ▲일자리 으뜸 기업 ▲양육 친화 기업 ▲재해중소기업 ▲대전투자금융(주) 출·투자기업 ▲대전시 실증-기보 사업 참여기업 등이 새롭게 포함돼 지역 기업들의 자생력 강화를 돕는다.





박종복 대전시 기업지원국장은 "지난해 자금 지원 만족도가 91%에 달하는 등 현장의 호응이 높았다"며 "설 명절을 앞두고 자금 수요가 몰리는 시기에 적기 지원을 통해 지역 중소기업들이 경영 위기를 극복하고 재도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

