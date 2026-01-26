남양주시, 상상누리터 9호점 '와부드림센터' 개소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문화·예술·교육 연계한

맞춤형 아동돌봄 프로그램 운영

경기 남양주시는 지난 25일 와부읍 '상상누리터 와부드림센터' 개소예배에 참석해 아홉 번째 남양주형 초등돌봄센터의 개소를 공식화했다고 26일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 25일 와부읍 '상상누리터 와부드림센터' 개소예배에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

상상누리터 와부드림센터는 지역 중심의 돌봄체계를 강화하고, 아동이 안전하게 성장할 수 있는 생활 밀착형 돌봄 공간을 확대하기 위한 목적으로 조성됐다.

이날 행사에는 주광덕 남양주시장을 비롯해 시의원, 지역 인사, 센터 관계자, 학부모 등 70여 명이 참석했으며, △축도 △시장 인사말씀 △기념촬영 등 순으로 진행됐다.

와부드림센터는 기독교대한감리회 제자교회가 위탁 운영하며, 문화·예술·교육 등 다양한 분야를 아우르는 맞춤형 프로그램을 통해 아동의 욕구를 반영하고 있다. 또한 휴먼북라이브러리 등 지역 내 인적자원을 연계해 지역 돌봄체계를 구축하고 있다.

주광덕 시장은 "아이들 동선에 맞춘 남양주형 밀착 돌봄 센터 '상상누리터' 운영을 통해 관내에서 생활하는 아이들만큼은 시가 책임지고 안전하게 돌보겠다"고 말했다.





시는 향후 상상누리터 와부드림센터를 지역 돌봄의 거점으로 삼아 △방과후 돌봄 공백 해소 △부모의 양육 부담 경감 △지역사회의 자발적 돌봄 참여 확산 등 지역 맞춤형 돌봄 환경을 조성해 나갈 방침이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

