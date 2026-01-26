런드리고, 주말 한파에 이불·생활빨래 주문량 24% 증가

영하 3도 미만 시 이불 수거량 23% 증가
의식주컴퍼니의 비대면 모바일 세탁 서비스 런드리고는 최근 한파 영향으로 이불·생활빨래 주문량이 1월 일평균 대비 최대 24% 증가했다고 26일 밝혔다.
런드리고는 체감온도 영하 20도까지 떨어지는 강력한 한파가 지속되면서 가정 내 세탁기 결빙, 배수관 역류 등 세탁 불편으로 인해 수건, 속옷, 잠옷 등 생활빨래와 부피가 큰 이불 세탁 주문이 대폭 늘었다고 설명했다.
생활빨래 주문량은 1월 초 대비 약 10% 증가세를 보였고, 주말 한파가 겹친 지난 18일에는 월평균 대비 24%까지 치솟았다고 했다. 소비자들이 한파에 가장 민감하게 반응하는 품목은 이불로 나타났다. 기온이 영하 3도 미만으로 떨어진 날에는 이불 세탁 주문량이 영상 기온일 때 보다 약 23% 급증한 것으로 집계됐다.
지금 뜨는 뉴스
홍정기 런드리고 스마트팩토리 서비스 총괄 리더는 "한파 속에서도 세탁 공백 없이 고객의 위생과 편의를 지원하기 위해 서비스 품질 강화를 지속해 나가겠다"고 했다.
최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>