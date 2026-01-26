[오늘의신상]디아지오 설 선물세트…"조니워커부터 라가불린까지"

조니워커·싱글톤·오반·탈리스커·라가불린 등 설 한정 패키지 출시

디아지오코리아가 2026년 병오년 설날을 맞이해 설 선물 세트를 한정 출시하고 할인 프로모션을 진행한다고 26일 밝혔다.

세계 판매 1위 스카치 위스키 브랜드 조니워커는 8개의 레이블로 구성된 설 선물 세트를 선보인다. 먼저, 브랜드의 최상위 라인업인 '조니워커 블루'는 '조니워커 블루 500㎖'와 글랜캐런 잔, 글라스캡을 프리미엄 케이스에 담은 패키지를 설 명절 기간 한정 판매한다. 조니워커 블루는 스코틀랜드 전역에서 오크통 1만개당 하나의 비율로 선별한 진귀한 최고급 원액을 블렌딩해 만들어진다.

대표 제품인 '조니워커 블랙'은 취향과 상황에 따라 즐길 수 있도록 용량별로 다른 구성의 선물 세트로 소비자들을 공략한다. 모임에 잘 어울리는 '700㎖ 세트'에는 온더락 글라스 2개가 포함돼 있다. '500㎖ 세트'는 위스키를 하이볼이나 칵테일 등으로 가볍게 즐기고 싶은 소비자를 겨냥해 하이볼 글라스 1개에 코스터를 추가했다.

18년 이상 숙성된 18가지 원액으로 만들어낸 최상의 조합을 자랑하는 '조니워커 18년'은 전용잔과 함께 가죽 가방을 제공해, 선물로서 특별함을 한층 더했다. 조니워커 유일의 블렌디드 몰트 위스키인 '조니워커 그린' 세트에는 숲과 해안을 연상시키는 특유의 향과 신선한 과일 풍미를 보다 깊이 있게 즐길 수 있도록 노징 글라스와 불가리아산 온더락 글라스를 함께 구성했다. '조니워커 XR 21년', '조니워커 골드 리저브', '조니워커 블랙 루비', '조니워커 더블 블랙' 도 각 제품의 특성에 맞춘 증정품을 더해 세트를 마련했다

싱글몰트 위스키의 개성있는 풍미를 즐기고 싶은 소비자를 위한 패키지도 4종을 선보인다. '싱글톤 15년'은 부드럽고 균형 잡힌 풍미와 은은한 청사과 향이 특징으로 위스키 입문자부터 애호가까지 누구나 부담 없이 즐길 수 있다. 이번 싱글톤 15년 설 선물 세트는 '파사바체 온더락 잔' 2개가 포함됐다.

'오반 14년'은 달콤한 꿀과 오렌지 제스트, 스모키한 풍미가 조화롭게 어우러지는 위스키로 소규모 증류소에서 생산된다. 이번 설에는 일본에서 제작된 이시즈카 글라스 2개가 포함된 세트로 선보인다. '탈리스커 10년' 세트에는 스카이섬의 산 모양을 형상화한 온더락 글라스가 포함됐다. '라가불린 16년'은 레만 글라스 2개로 구성된 선물 세트를 출시한다. 라가불린 16년은 원액을 아메리칸 캐스크에서 숙성해 브랜드 특유의 풍미에 과일향이 조화를 이루는 제품이다.





프라트메시 미슈라 디아지오코리아 대표는 "2026년 붉은 말의 해가 상징하는 강인함과 에너지, 끊임없는 전진의 의미를 담아 조니워커와 개성 있는 싱글몰트 등 디아지오 위스키 제품으로 선물 세트를 마련했다"며 "새로운 출발을 여는 설 명절에 취향을 담은 위스키 선물 세트로 감사의 마음을 전해보기 바란다"고 밝혔다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

