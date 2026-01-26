홈플러스, 미국산 계란 한 판 '5990원' 단독 판매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 수량 4만5000판…31일부터 선착순 판매

서울 등촌동 '홈플러스 메가 푸드 마켓 라이브' 강서점에서 2024년 1월 판매한 미국산 계란. 홈플러스

홈플러스가 오는 31일부터 전국 홈플러스(서귀포점 제외) 및 홈플러스 익스프레스에서 '미국산 백색 신선란(30구)'을 한 판 5990원에 국내 마트 단독으로 판매한다고 26일 밝혔다. 총 수량은 4만5000판이 준비됐다.

홈플러스는 설 명절을 앞두고 물가안정에 앞장선다는 구상이다.

한국농수산식품유통공사 농산물가격정보(KAMIS)에 따르면 지난 20일 기준 국내산 특란 30구 전국 평균 소매가격은 7229원으로 조사됐다. 이번에 판매하는 '미국산 백색 신선란'은 국내산 특란 평균 소매가 대비 17% 이상 저렴하다. 홈플러스는 최대한 많은 고객이 구매할 수 있도록 1인당 구매 수량을 2판으로 제한한다. 오는 31일부터 1차 물량 약 3만6000판 선착순 판매를 시작한다.

농림축산식품부는 지난 7일 국내 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산에 따른 계란 수급 불안에 대비해 미국산 신선란을 시범 수입한다고 발표한 바 있다.

홈플러스는 농림축산식품부의 수입 물량을 선제적으로 확보한 후 설날 연휴를 2주 앞두고 신속한 판매에 나선다. 5일간의 검역과 위생 검사 후 세척, 소독 과정을 거쳐 안정성도 갖췄다.

홈플러스는 2021년, 2024년에도 미국산 계란을 업계 단독으로 판매해 준비된 물량을 단기간에 완판한 바 있다. 2023년 판매한 스페인산 계란도 입고 직후 3일 만에 완판됐다. 지난 몇 년간 지속된 고물가로 수입 계란에 대한 고객 호응이 이어져 물량이 목표 일정 대비 빠르게 소진됐다.





남기범 홈플러스 낙농&식재료팀 바이어는 "설 명절 필수 식재료를 적정 가격에 공급하고 고객들의 상품 선택 폭을 넓히기 위해 '미국산 백색 신선란'을 판매하게 됐다"며 "올해도 'AI 물가안정 프로젝트'를 통해 연중 다양한 식재료를 저렴한 가격에 판매하고 장바구니 물가 완화에 보탬이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

