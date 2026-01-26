원안위, 연구용원자로 '하나로' 재가동 승인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 10월 28일 자동정지

수압펌프 전동기 과열이 원인

냉각환경 개선·감시 강화키로

한국원자력연구원 연구용 원자로 '하나로' 전경. 한국원자력연구원

원자력안전위원회는 지난해 10월 28일 자동 정지된 연구용 원자로 '하나로'(대전광역시 유성구 한국원자력연구원 소재)의 사건 조사를 마무리하고 26일 재가동을 승인했다고 밝혔다.

원안위는 "하나로 원자로의 정지원인은 정지봉을 구동하는 수압펌프의 전동기가 과열돼 펌프가 정지됐고, 이로 인해 정지봉 1개가 낙하해 발생한 것으로 확인됐다"고 설명했다.

한국원자력연구원은 해당 수압펌프를 신규 설비로 교체했고 전동기 과열 방지를 위해 냉각환경을 개선했으며 설비 온도의 감시 강화 방안을 마련하는 등 재발 방지 대책을 수립했다.





원안위는 이러한 조치사항이 적절하게 수행되었음을 확인했고, 하나로 재가동 이후에도 한국원자력연구원의 재발 방지 대책 이행사항을 지속적으로 점검할 계획이라고 밝혔다.





