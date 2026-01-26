화웨이, '9mm' 초슬림 워치 핏 4 시리즈 2종 출시

한국 화웨이가 9mm대의 얇은 두께로도 최대 10일간 사용할 수 있는 스마트워치를 국내에 선보이며 웨어러블 제품군의 확대에 나선다.

화웨이 워치 핏 4 프로 시리즈. 한국화웨이.

26일 한국화웨이는 '화웨이 워치 핏 4 시리즈' 2종을 국내에 공식 출시한다고 밝혔다.



워치 핏 4는 무게 27g, 두께 9.5mm의 슬림하고 가벼운 디자인으로 장시간 착용에도 편안함을 제공한다. 색상은 블랙, 퍼플, 화이트 세 가지로 출시된다.

처음 공개하는 화웨이 워치 핏 4 프로는 9.3mm의 두께와 30.4g의 경량 설계를 기반으로 사파이어 글래스 디스플레이, 티타늄 합금 베젤, 항공우주 등급 알루미늄 바디를 적용해 내구성을 강화했다. 1.82인치 아몰레드 고해상도 디스플레이와 최대 3000니트의 피크 밝기를 지원해 야외 환경에서도 선명한 화면을 구현한다. 색상은 그린, 블루, 블랙 3종이다.





두 모델 모두 최대 사용 시 최대 10일의 배터리 사용 시간을 지원하며, iOS와 안드로이드 운영체제 모두와의 높은 호환성을 유지한다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

