"손흥민 보러 가자"…마이리얼트립, LAFC 공식 파트너십 체결

2월 MLS 개막전 직관 투어 단독 출시

마이리얼트립은 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS)의 '로스앤젤레스 FC(LAFC)'와 공식 파트너십을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 파트너십은 손흥민 선수의 LAFC 이적 이후 국내 축구 팬들의 관심이 급증하면서 한국 팬들에게 안전하고 차별화된 스포츠 여행 경험을 제공하기 위해 추진됐다. 이를 통해 마이리얼트립은 구단과 협력한 독점 티켓 판매 및 직관 연계 상품을 선보이게 됐다.

마이리얼트립은 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS)의 '로스앤젤레스 FC(LAFC)'와 공식 파트너십을 체결했다. 마이리얼트립

마이리얼트립은 첫 상품으로, 다음 달 21일 열리는 LAFC 개막전 직관 패키지 'LAFC 팬투어'를 출시한다. 개막전은 리오넬 메시, 루이스 수아레즈 등이 속한 인터마이애미와의 맞대결이 예고돼 있다. 이 상품은 경기 관람과 LA 투어 일정을 포함한 3박 4일 구성으로 선착순 200명에게 한정 판매한다.

이와 함께 마이리얼트립 단독 VIP 직관 패키지 '머니 캔트 바이 익스피리언스(Money Can't Buy Experience)'도 공개한다. 오는 5월과 7월 주요 홈경기 대상 경기당 20명 한정으로 선보이며 ▲전용 라운지 이용 ▲선수 입장 터널 및 그라운드 투어 ▲선수 및 구단 관계자 팬미팅 등 차별화된 프리미엄 혜택을 제공한다.





이동건 마이리얼트립 대표는 "앞으로도 스포츠 직관 여행 상품군을 지속해서 확대해 글로벌 스포츠 여행 플랫폼으로서의 입지를 강화해 나갈 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

