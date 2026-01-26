WSJ "中군부 2인자 장유샤, 핵기밀 美에 유출해 실각"

파벌 형성·권한 남용·뇌물 수수 혐의도

중국군 서열 2위 장유샤 중앙정치국 위원 겸 중앙군사위원회 부주석의 최근 실각 배경에 중국의 핵무기 프로그램 관련 정보를 미국에 유출했다는 혐의를 받고 있다고 25일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

WSJ는 이 사건 관련 중국 내 고위급 브리핑 내용을 아는 소식통을 인용해 이러한 의혹이 제기됐다고 보도했다. 또 장 부주석이 정치 파벌 형성 혐의와 중앙군사위원회 내에서 권한 남용 혐의, 승진 대가성 금품 수수 등 혐의도 받고 있다고 전했다.

장유샤 중국 중앙군사위원회 부주석. TASS연합뉴스

소식통에 따르면 중국 당국은 구쥔 중국핵공업집단유한공사 전 총경리를 수사하는 과정에서 장 부주석의 핵 기밀 유출 혐의 증거를 포착했다고 지난 24일 브리핑에서 밝혔다. 앞서 당국은 '심각한 기율 위반'을 이유로 구 전 총경리 조사에 착수했다. 다만 자세한 내용은 브리핑에서 공개되지 않았다고 소식통들은 전했다.

또 브리핑에서 장 부주석이 군수·무기 조달을 담당하는 핵심 부서를 장악하고 인사 비리를 저지른 혐의도 받고 있다고 공개됐다. 지난 2023년 실각한 리상푸 전 국방부장(장관)에게 거액의 뇌물을 받고 그의 승진을 도왔다는 의혹이 제기됐다고 소식통들은 전했다. 장 부주석과 리 전 국방부장은 중앙군사위 장비발전부장 출신인데, 중국군 부패 의혹의 근원지로 지목되는 자리다.

소식통들은 시진핑 중국 국가주석이 장 부주석이 2007년~2012년 5년간 선양군구 사령관을 지낸 기간에 대해 심층 조사를 위해 특별 조사단을 구성했다고 전했다. 조사단은 현재 랴오닝성 선양시에 도착했으며 장 부주석은 영향력을 미칠 수 있는 군 기지 대신 현지 호텔에 머무는 것으로 전해졌다.

당국은 장 부주석과 더불어 24일 실각한 류전리 중앙군사위원회 위원 겸 연합참모부 참모장과 관련된 군 간부들의 휴대전화를 압수했다. 이들과 연관된 수천 명의 장교가 잠재적 수사 대상에 오른 것으로 전해졌다.

장 부주석은 시 주석의 군부 최측근으로, 시 주석의 고향 인맥인 산시방(陜西幇·산시성 인맥)과 태자당(太子黨·혁명 원로 자제 그룹)의 핵심 인물 중 하나다. 두 사람의 인연은 아버지 대부터 이어졌다. 장 부주석의 부친 장쭝쉰 상장은 시 부주석의 부친 시중쉰 전 부총리와 산시성 고향 친구이자 국공 내전 때 함께 싸운 전우였다.

다만 전문가들은 중국 정치 체제가 불투명하기에 장 부주석의 낙마 이유를 정확하게 파악하기는 어렵다고 지적했다.

미 중앙정보국(CIA)에서 중국 최고 분석가로 일했던 크리스토퍼 존슨 차이나 스트래티지스 그룹 대표는 "시 주석은 반부패 사정 초기에는 현역 고위 장군이나 전략 미사일 부대 같은 주요 군 조직을 표적으로 하지 않음으로써 군 고위 간부를 일괄 숙청하는 것을 피하려 했다"며 "하지만 그것이 불가능하다는 것을 깨달았고, 이번 조치는 그 과정의 결말"이라고 밝혔다.





라일 모리스 아시아소사이어티 정책연구소 외교·국가안보 선임 연구원은 중국 인민해방군 기관지 해방군보가 지난 24일 사설에서 장 부주석이 "군사위 주석책임제를 심각하게 유린·파괴했다"며 시 주석 집중 체제 훼손을 지목한 점을 들어 "이런 위반 행위를 부각하는 것은 장 부주석이 시 주석의 지휘 체계에서 벗어나 있었다는 점을 시사한다"며 "이 결정은 그가(시 주석) 군에 대한 권력 장악을 공고히 하는 데 자신감을 갖고 있음을 보여준다. 약점이 아니라 강점의 표시"라고 설명했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

