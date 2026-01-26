운영 효율과 안전을 동시에…코오롱인더스트리 현장 경영 돌입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

허성 사장 직접 현장 안정 체계 점검 나서

내달 6일까지 전국 12개 사업장 순차 방문

코오롱인더스트리가 운영 효율과 사업장 안전을 동시에 점검하는 현장 중심 경영에 나섰다. 허성 대표이사 사장은 전국 주요 사업장을 직접 방문하며 전사 운영 효율화(OE) 추진 현황과 안전 관리 체계를 점검하고, 주력 사업 전반의 경쟁력 강화를 위한 현장 점검에 돌입했다.

코오롱인더스트리는 허 사장이 지난 22일부터 내달 6일까지 전국 12개 사업장을 순차적으로 방문하는 현장 경영 일정을 시작했다고 26일 밝혔다.

사진은 허성 사장과 공장 관계자들이 함께 축하하는 모습. (사진 가운데 코오롱인더스트리 허성 대표, 좌측 여수공장장 공원석 상무, 우측 여수공장 노조 오태현 지회장). 코오롱인더스트리 제공

허 사장은 첫 일정으로 22일 대산과 천안 공장을 방문한 데 이어, 23일에는 여수 공장을 찾아 공장별 주요 현안과 운영 효율화(OE·Operation Excellence) 추진 상황을 점검했다. OE는 원료 조달부터 생산, 출고에 이르는 전 과정에서 효율성을 극대화하는 운영 체계를 의미한다.

허 사장은 취임 직후부터 '글로벌 수준의 OE 달성'을 핵심 과제로 설정하고 전사 차원의 운영 혁신을 추진해왔다. 이를 위해 OE 활동을 총괄하는 전담 조직도 신설했다. 이번 현장 경영을 통해 석유수지, 타이어코드, 아라미드, 에어백 등 기존 주력 사업뿐 아니라 오는 4월 합병이 완료될 코오롱ENP 김천 공장까지 방문해 주요 업무 계획과 운영 현안을 점검할 예정이다.

사업장 안전 점검도 이번 현장 경영의 주요 목적 중 하나다. 허 사장은 그동안 정기적인 사내 메시지를 통해 안전의 중요성을 강조해왔으며, 이번 방문을 통해 각 사업장의 안전 지표와 2026년 안전보건 목표 이행 상황을 직접 확인할 계획이다.

현장 임직원에 대한 격려도 함께 이뤄졌다. 23일 여수 공장을 방문한 허 사장은 사업장 안전 관리에 기여한 임직원들에게 트로피와 포상금을 수여했다. 여수 공장은 2004년 준공 이후 22년간 무재해 기록을 이어오고 있으며, 지난해 7월 고용노동부 주관 공정안전관리(PSM) 우수사례 발표대회에서 대상을 수상해 고용노동부장관상을 받은 바 있다.

코오롱인더스트리는 앞으로도 정기적인 사업장 방문을 통해 안전 관리 체계와 생산 설비 운영을 점검하고, 현장 중심의 안전 문화를 지속적으로 강화해 나간다는 방침이다.





허 사장은 "현장의 운영 수준이 기업 경쟁력의 출발점"이라며 "직원 안전과 생산 효율 측면에서 글로벌 기준에 부합하는 사업장 운영 체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.





