데이원컴퍼니 패스트캠퍼스, '오픈AI 에듀' 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

콘텐츠 커리큘럼 고도화

데이원컴퍼니는 실무 교육 브랜드 패스트캠퍼스가 자사 커리큘럼에 오픈AI의 '오픈AI 에듀(OpenAI Edu)'를 도입한다고 26일 밝혔다.

양사는 지난 23일 서울 강남구에 위치한 데이원컴퍼니 본사에서 오픈AI 에듀 도입을 기념하고 향후 협력 방향을 논의하는 자리를 가졌다. 이번 도입은 국내에서는 서울대학교에 이어 두 번째, 민간 기업으로서는 최초라고 데이원컴퍼니 측은 설명했다.

왼쪽부터 딥스 드 실바 오픈AI 아시아·태평양 파트너십 사업 총괄과 신해동 패스트캠퍼스 총괄 대표가 향후 협력 방향을 논의하고 있다. 데이원컴퍼니

AD

패스트캠퍼스는 오픈AI 에듀를 기관 전용 워크스페이스 형태로 도입하고 이를 기반으로 실무 중심의 AI 교육 커리큘럼을 대폭 강화할 계획이다. 아울러 데이원컴퍼니는 오픈AI 에듀를 정부 지원 교육사업에도 적극적으로 연계할 방침이다.





AD

신해동 패스트캠퍼스 총괄 대표는 "오픈AI의 최신 모델과 기능을 커리큘럼에 적극적으로 반영해 실무에 바로 적용 가능한 교육 콘텐츠를 지속해서 선보이겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>