진에어, V리그 올스타전서 현장 이벤트…동남아·괌 항공권 증정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

진에어는 지난 주말 강원도 춘천 호반체육관에서 열린 '2025-2026 V-리그 올스타전'에서 관람객 대상으로 한 대규모 현장 고객 체험 이벤트를 성황리에 마쳤다고 26일 밝혔다.

이벤트에서 스파이크에 도전하는 관람객의 모습. 진에어

AD

이번 행사는 V-리그 타이틀 스폰서인 진에어가 배구 팬들에게 차별화된 브랜드 경험을 제공하고, 올스타전의 축제 분위기를 고조시키기 위해 마련됐다. 진에어는 올스타전 개최일인 1월25일을 기념해 항공권 등을 선물로 전하는 '0125 미라클' 캠페인을 열며 현장을 찾은 팬들의 호응을 얻었다.

이날 경기장 야외에 마련된 브랜드 체험 부스에서는 관객들이 참여하는 프로그램이 다채롭게 진행됐다. 모형 비행기를 날려 괌 지도에 안착시키는 게임과 실제 선수들처럼 스파이크 속도를 측정해보는 대회 등이 열렸다. 스파이크 대회에서는 남녀 상위 7명에게 동남아·괌 왕복 항공권을 증정했다.

강추위 속에 경기장을 찾은 팬들을 위해 준비한 '어메니티 키트' 나눔 행사도 있었다. 핫팩과 굿즈, 간식 등으로 구성된 500개의 키트 내에 무작위로 '괌 항공권 교환권'을 숨겨놓아, 당첨자가 나올 때마다 현장에서는 참여자의 환호성이 터져 나오기도 했다.

진에어는 경기 종료 후에도 괌 관광청과 협업한 '괌 해변 포토존' 인증샷 이벤트와 'MVP 선수가 직접 출제하는 SNS 퀴즈' 이벤트를 진행한다. 포토존에서 촬영한 인증 사진을 SNS에 올린 관객이나 선수가 출제하는 퀴즈 영상에 댓글로 정답을 남긴 팬들에게는 추첨을 통해 호텔 숙박권, 항공권 등의 상품이 증정될 예정이다.





AD

진에어 관계자는 "후원사로 선정된 후 첫 올스타전을 맞아 팬들에게 특별한 추억을 선물하고자 다양하게 준비했다"며 "앞으로도 스포츠의 역동성과 여행의 즐거움을 연결해 고객들이 진에어 브랜드를 더욱 가깝게 느낄 수 있도록 소통 접점을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>