한국 베링거인겔하임, ‘가족친화인증기업’ 선정

유연근무·출산·육아 지원 제도 운영 성과 인정

한국베링거인겔하임은 임직원의 일과 삶의 균형을 지원하는 제도 운영 성과를 인정받아 여성가족부가 주관하는 '가족친화인증기업'에 선정됐다고 26일 밝혔다.

한국 베링거인겔하임 로고 이미지와 여성가족부가 선정하는 가족친화인증기업 마크. 한국베링거인겔하임

가족친화인증은 출산·양육 지원, 유연근무제, 가족친화적 조직문화 등을 모범적으로 운영하는 기업과 공공기관을 대상으로 부여된다. 인증 기업은 3년간 자격을 유지한다.

한국베링거인겔하임은 재택근무를 포함한 유연근무제와 육아휴직, 출산 및 난임 치료 지원, 배우자 출산휴가 등 임직원의 생애주기를 고려한 제도를 운영해 온 점에서 우수한 평가를 받았다.

가족 참여형 프로그램을 통해 조직문화 확산에 나선 점도 선정 배경으로 꼽혔다. 임직원 자녀를 초청하는 '패밀리 데이' 등을 정례적으로 운영하며 가족 친화적 근무 환경을 조성해 왔다는 설명이다.

박봄뫼 한국베링거인겔하임 인사부 부사장은 "임직원이 일과 삶의 균형 속에서 성장할 수 있는 환경을 만들기 위한 노력이 공식적으로 인정받았다"며 "앞으로도 임직원의 일과 삶의 균형을 지원하는 제도는 물론, 가족과의 유대감과 소통을 소중히 여기는 조직문화를 더욱 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





한국베링거인겔하임은 글로벌 인사 평가 기관으로부터 2026년 '최우수 고용 기업'으로도 선정됐다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

