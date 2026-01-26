경찰대, AI 기반 '필적 분석 시스템' 특허등록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

육안 의존하던 필적 감정에 데이터 제공

경찰대학은 최근 인공지능(AI) 알고리즘 기술에 기반해 필적의 동일성을 정밀하게 판별할 수 있는 '필적 분석 시스템'의 특허 등록을 완료했다고 26일 밝혔다.

이번 특허 기술은 기존 감정관의 숙련도 및 육안에 의존해 분석하던 문서 필적 감정의 한계를 보완하기 위해 개발됐다. AI 알고리즘 기술로 필적의 미세한 각도, 습관적인 획의 흐름 등을 수치화해 필적 감정의 객관성과 신뢰성을 획기적으로 높인 것이 핵심이다.

충남 아산시 경찰대학 본관 전경. 연합뉴스

AD

해당 시스템은 현장에서 문서 감정관을 돕는 필적 분석 보조 장치로, 주관적 판단이 개입될 수 있는 부분에 과학적 데이터 근거를 제공하고 방대한 양의 대조 시료를 단시간에 분석해 향후 법정 증거의 공신력을 강화할 것으로 기대된다. 특히 경찰대학 첨단치안과학기술원이 한국인정기구(KOLAS)로부터 법과학시험 분야 국제공인시험기관 인정을 획득한 것과 맞물려 상승효과를 낼 것으로 보인다.





AD

경찰대학 첨단치안과학기술원은 "이번 특허 등록은 AI 기술이 실제 치안 현장의 난제를 해결하는 중요한 이정표가 될 것"이라며 "앞으로도 현장 경찰관이 체감할 수 있고 국민의 안전을 실질적으로 지킬 수 있는 현장 중심형 첨단 치안과학기술 개발을 위해 교육과 연구개발에 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>