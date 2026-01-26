서울성모병원, 국내 첫 ‘경대정맥 TAVI’ 성공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중증 신장질환 동반 환자 치료 선택지 넓혀

서울성모병원은 국내 최초로 경대정맥 대동맥판막치환술(TAVI)을 성공적으로 시행했다고 26일 밝혔다.

의료진이 경대정맥 TAVI 시술을 집도하는 모습과 환자의 혈관조영 사진. 서울성모병원

이번 시술은 대한심혈관중재학회 라이브 시술로 진행됐다. 시술을 받은 환자는 당뇨로 신장 기능이 크게 저하된 79세 여성으로 병원 측은 시술 후 환자가 안정적으로 회복 중이라고 설명했다.

경대정맥 TAVI는 대퇴동맥이나 겨드랑이동맥 혈관 접근이 어려운 고위험 환자를 대상으로 한 새로운 시술법이다. 허벅지 대퇴정맥을 통해 대정맥으로 접근한 뒤 대동맥으로 진입해 인공판막을 삽입한다. 시술 난이도가 높아 전 세계적으로도 일부 고경험 센터에서만 시행된다.

시술을 받은 환자는 심근경색과 심부전 병력이 있었고 컴퓨터단층촬영(CT) 검사에서 주요 동맥에 광범위한 석회화가 확인돼 기존 TAVI 접근이 불가능했다. 의료진은 대안으로 경대정맥 접근법을 선택했다.

서울성모병원은 이번 시술 성공으로 현재 활용 가능한 대부분의 TAVI 접근법을 구현할 수 있는 역량을 갖추게 됐다고 설명했다. 혈관 상태와 동반 질환에 따라 맞춤형 치료 전략을 제시할 수 있다는 평가다.

이번 시술을 집도한 장기육 서울성모병원 순환기내과 교수는 "중증 대동맥 판막질환자들은 지속적인 판막 주변 혈액 역류 내지는 순환 문제로 인해 추가적인 치료를 하지 않는 경우 다시 호전되는 것이 불가능하다"며 "중재적 치료 대안이 없어 체력적인 부담에도 불구하고 수술을 택할 수밖에 없었던 환자들에게 희망을 주는 첫 치료가 되기를 기대한다"고 밝혔다.





서울성모병원 심뇌혈관병원은 누적 TAVI 1000례를 넘긴 국내 주요 센터다. 메드트로닉과 마이크로포트의 TAVI 교육 거점(CoE)으로도 지정됐다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

