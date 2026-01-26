한국타이어, FE·TGL 연계 북미 현장 경영…"기술력 검증 핵심 무대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이상훈 대표이사, 미국 주요 현장 방문

기술·브랜드·세일즈 전략 실행 방향 점검

북미 시장, 글로벌 사업 핵심 축으로



한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)가 북미 핵심 시장을 중심으로 혁신 기술력과 글로벌 프리미엄 브랜드 기반 성장 전략 실행에 속도를 낸다.

한국타이어앤테크놀로지 대표이사 이상훈 사장. 한국타이어

AD

한국타이어는 오는 31일(현지시간) 미국 플로리다에서 열리는 'ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십(이하 포뮬러 E)' 시즌 12의 제3라운드 '마이애미 E-Prix'와 2월2일 '투모로우 골프 리그(Tomorrow Golf League, 이하 TGL)' 시즌 2 경기가 연달아 개최되는 시점을 활용해 북미 시장 공략을 본격화할 방침이라고 26일 밝혔다.

이번 일정에서 이상훈 한국타이어 대표이사는 경기 현장을 직접 찾아 글로벌 후원 자산의 운영 현황을 점검한다. 이를 통해 기술력과 브랜드 자산을 북미 비즈니스와 유기적으로 연계하는 전략을 현장에서 구체화할 방침이다.

이 대표이사는 "북미 시장은 한국타이어의 기술 경쟁력과 프리미엄 가치가 검증되는 핵심 무대"이며 "포뮬러 E와 TGL을 통해 전동화 기술 리더십과 스포츠 엔터테인먼트 영역에서의 글로벌 브랜드로서 경쟁력을 강화하고, 이를 실질적인 비즈니스 성과로 연결해 나가겠다"고 강조했다.

한국타이어가 단독 후원·공급하는 포뮬러 E의 전기차 레이싱 전용 타이어는 극한의 레이싱 환경에서 기술력을 검증받고 있다는 평가다. 포뮬러 E 무대에서 축적된 데이터는 한국타이어 전동화 기술의 핵심 자산으로, 북미 시장 내 브랜드 신뢰도를 높이는 동력이다.

TGL 후원은 한국타이어의 혁신 테크놀로지 기반 브랜드 전략을 스포츠 엔터테인먼트 영역으로 확장하는 활동이다. 한국타이어는 TGL 최초의 '오피셜 타이어 파트너'이자 '파운딩 파트너'로 시즌 2부터 참여해오고 있다.





AD

한편, 북미 시장은 한국타이어 전체 매출의 약 25~30%를 차지하는 주요 거점이다. 한국타이어는 증가하는 현지 수요에 안정적으로 대응하기 위해, 북미 시장을 글로벌 사업의 핵심 축으로 삼으며 생산 인프라와 공급 체계를 지속적으로 강화하고 있다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>