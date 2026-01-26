“투자하면 울산시가 뛴다”… 기업별 맞춤 행정 지원 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

투자협약 여부 관계없이 ‘밀착 현장 행정’ 지원



5개 권역별 책임관 지정… 애로사항 전담 해결

울산시가 지역에 투자하는 모든 기업을 대상으로 인허가부터 행정 절차까지 전방위 지원에 나선다.

시는 지역 투자기업에 대한 행정 지원을 기존 투자협약(MOU)을 체결한 기업에서 행정 지원이 필요한 모든 기업으로 확대 시행한다.

그동안 시는 지역 내 투자협약을 체결한 기업의 투자사업에 대한 현장 중심의 투자 컨설팅과 기업 애로사항 해결, 관계기관 협의 등 적극적인 행정 지원을 펼쳐왔다.

이를 통해 인허가 기간 단축, 사업비 절감, 정부 규제 개선 등 가시적인 성과를 거두며 전국적인 친기업 행정의 모범사례로 평가받아 왔다.

울산시는 이러한 축적된 경험과 역량을 바탕으로 지역 내 투자기업들이 겪고 있는 애로사항을 보다 신속하게 해결하고, 투자 활성화를 도모하기 위해 권역별 현장 지원 책임관을 지정·운영해 왔으며, 올해에는 이를 모든 투자기업으로 확대 시행한다.

권역별 책임관은 ▲울산·미포국가산단(남구), 울산테크노산단 등 중부권 ▲온산국가산단, 에너지융합산단 등 남부권 ▲하이테크밸리, 길천·반천산단 등 서부권 ▲울산·미포국가산단(북구), 이화·매곡산단 등 북부권 ▲울산·미포국가산단(동구) 등 동부권으로 총 5개 권역으로 운영된다.

책임관은 권역별 내 투자사업의 사전 상담(컨설팅)을 통해 사업 초기의 투자 손실 위험(리스크)을 점검하고, 기업의 투자 애로사항을 전담해 해결 방안을 함께 모색한다.

또, 신속한 인허가 지원과 함께 투자에 걸림돌이 되는 각종 규제개선을 정부에 건의하는 등 기업의 투자사업이 속도감 있게 추진될 수 있도록 종합적인 조력자 역할을 수행한다.

울산시는 투자기업에 대한 애로사항 접수부터 권역별 책임관 지정, 관계 부서 협의·안내, 각종 인허가 지원, 투자사업 완료 시까지 지속적인 점검(모니터링)을 실시하는 등 권역별 현장 지원 책임관 확대 운영에 주력할 방침이다.

앞서 시는 현대자동차, 삼성SDI, 에쓰오일 등 대규모 투자사업이 지연되지 않도록 전담 공무원을 기업 현장에 파견해 사업계획 수립부터 각종 인허가까지 통합(원스톱) 행정 지원을 제공해 왔으며, 그 결과 인허가 기간을 대폭 단축하는 성과를 거뒀다.

또, 권역별 책임관 지정을 통해 ▲국가산단 내 입주한 기업인 A사의 경우 공장 증설로 인해 발생하는 폐수처리의 애로사항을 관계기관 협의를 통해 해결 ▲국가산단 내 입주한 또 다른 기업인 B사는 산단 관리기본계획을 변경해 입주가 가능하도록 지원했다.

울산시는 권역별 현장지원 책임관제 확대 운영을 통해 앞으로 기업투자 속도가 한층 빨라지고, 신규 투자유치와 양질의 일자리 창출로 이어져 울산 경제의 성장 동력이 더욱 강화될 것으로 기대하고 있다.





AD

시 관계자는 "권역별 현장 지원 책임관제는 타 지자체와 차별화된 울산형 투자지원 모델로, 기업이 체감할 수 있는 실질적인 행정지원 시스템"이라며 "인허가부터 규제 개선까지 행정의 전 과정을 현장 중심으로 밀착 지원해 기업이 투자에만 집중할 수 있는 환경을 조성하겠다"라고 말했다.

울산시청

AD





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>