춘천시, ‘청년’ 중심 인구 정책 대전환…전체 인구 33.5% 잡는다

춘천시, 청년 인구 9만5557명…전체 인구 33.5%로 재정비

'인구정책팀 →인구청년팀' 조직 개편…청년 정주 전략 강화

인구정책 기본계획 용역·조례 정비 병행…청년친화도시 재도전

강원도 춘천시(시장 육동한)가 '청년' 중심의 인구 구조 대응 강화에 나섰다.

춘천시청 전경.

춘천시에 따르면 지역 내 19세~45세 청년 인구는 9만5557명으로 전체 인구의 약 33.5%를 차지한다. 시 전체 인구 3분의 1에 해당하는 규모다. 춘천시는 이 같은 인구 구조를 반영해 청년 정책을 단일 사업이 아닌 인구 정책의 핵심축으로 재정비하고 중장기 전략 수립에 본격 착수한 것이다.

시는 최근 자치행정과 내 '인구정책팀'을 '인구청년팀'으로 개편했다. 자체 분석 결과 지역 인구구조 주요 취약점을 청년 유출과 지역 정착 저하로 보고 청년을 지역 활력의 핵심 주체로 명확히 설정했다. 팀 명칭에 청년을 직접 반영한 것도 이 같은 정책 인식을 조직에 구조적으로 반영하기 위한 조치다. 시는 이를 통해 인구구조 변화에 대응하고 청년 정주·정착 기반을 체계화하는 등 청년정책 추진력을 한층 강화한다는 방침이다.

중장기 정책 설계도 병행한다. 춘천시는 인구감소 대응 전략을 단기 유입 중심에서 장기 정착 중심으로 전환하기 위해 2026년 '인구정책 기본계획 수립 용역'을 이달부터 추진할 계획이다. 용역을 통해 청년 고용·주거·생활·참여 여건을 인구정책과 연계한 종합 전략을 마련한다.

관련 조례 정비도 속도를 낸다. 시는 지난해 '춘천시 청년발전 지원 조례'를 개정해 청년 연령 기준을 기존 39세에서 45세로 상향했다. 이는 확대된 청년층을 대상으로 고용·주거·참여 전반을 아우르는 정책 추진 기반을 마련했다는 평가다.

이와 함께 시는 청년친화도시 재도전에 나선다. 청년친화도시는 청년 참여를 기반으로 청년이 살기 좋은 환경과 성장 여건을 갖춘 도시를 선정하는 제도다. 국무조정실 주관으로 매년 전국 시·군·구 가운데 3곳이 선정된다.

시는 앞서 지난해 9월 청년친화도시 추진단을 구성해 기존 청년정책을 점검하고 지역 특성을 반영한 신규 모델을 발굴해 왔다. 그 결과 대통령직속 지방시대위원회가 주관한 '2025 전국 청년정책 아이디어 공모전'에서 두 팀이 수상했다. 춘천시는 지난 연말 청년친화도시 추진단과의 현장 간담회를 통해 청년 주도 행정의 방향성을 재확인하기도 했다.

올해는 추진단 확장 성격의 '청년네트워크'를 새롭게 구성한다. 대학과 기업 청년단체 등이 참여하는 협력 구조를 통해 지속 가능한 도시 인구구조 마련에 나설 계획이다.





춘천시 관계자는 "청년을 정책 대상이 아닌 도시 미래를 함께 설계하는 주체로 보고 있다"며 "조직 개편과 제도 정비를 통해 청년이 머물고 성장할 수 있는 구조를 차근차근 만들어 가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

