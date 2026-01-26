충남도, 서산에 450억 투입 '스마트팜 수출 전진기지' 구축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

농식품부 '한국형 글로벌 스마트팜 수출지원센터' 최종 선정

교육·전시·수출 시연 아우르는 복합 플랫폼 조성



충남 서산 스마트팜 수출 지원센터 조감도/충남도청

AD

충남도가 스마트농업 수출과 관련 산업 고도화를 이끌 국가 핵심 거점을 서산에 구축한다.

농식품부 공모사업에 최종 선정되면서 450억 원 규모의 한국형 글로벌 스마트팜 수출지원센터가 들어서고, 서산은 대한민국 스마트팜 수출의 전진기지로 도약한다.

도는 농림축산식품부가 추진한 '한국형 글로벌 스마트팜 수출지원센터 구축 사업' 공모에 최종 선정됐다고 26일 밝혔다.

이 사업은 스마트팜 수출을 체계적으로 지원해 관련 산업의 경쟁력을 높이고, 수출 확대 기반을 마련하기 위한 국가 신규 사업이다.

도는 서산시 부석면 가사리 일원, 서산 바이오 웰빙 연구특구 내 농업 바이오단지에 부지 3만3000㎡, 건축 연면적 1만820㎡ 규모의 수출지원센터를 조성한다. 총사업비는 450억 원으로, 오는 2027년 45억 원, 2028년 90억 원, 2029년 315억 원을 단계적으로 투입한다.

센터는 '공동체형 글로벌 수출 플랫폼'을 목표로 조성된다.

센터에는 전시·홍보와 입주기업 지원 기능을 갖춘 글로벌 커뮤니케이션 센터, 전문 인력 양성과 실습을 담당할 글로벌 스마트팜 교육센터, 야외 박람회와 수출 시연이 가능한 행사 마당 등으로 구성된다.





AD

도 관계자는 "충남 스마트팜 청년협회, 대학 교수진, 스마트팜 기업, 산업협회 등과 전담반을 구성해 네 차례 이상 TF 회의를 진행하며 공모를 준비했다"며 "서산이 대한민국 스마트팜 수출의 핵심 거점으로 자리 잡을 수 있도록 건립부터 운영까지 내실 있게 추진하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>