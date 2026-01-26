동화약품, '큐립연고' 마일드허브향 출시… 소비자 선택 폭 넓혀

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

출시 1년 반 만에 매출 50억

동화약품은 입술염 치료제 '큐립연고' 마일드허브향을 출시했다고 26일 밝혔다.

큐립연고는 국내에서 유일하게 입술 갈라짐과 입술염 치료를 목적으로 허가된 일반의약품이다. 이번에 새로 출시한 마일드허브향은 기존 프레쉬로즈향 대비 더 은은하고 편안한 느낌을 주는 것이 특징이다. 향에 민감한 사람도 부담 없이 사용할 수 있고 남녀노소 구분 없이 무난하게 쓰기에 적합하다.

동화약품 큐립연고 제품 사진. 동화약품

큐립연고는 입술 갈라짐, 짓무름, 구순염, 구각염 등 입술 트러블에 치료 효과가 높은 다섯 가지 성분(에녹솔론, 알란토인, 피리독신염산염, 토코페롤아세테이트, 염화세틸피리디늄수화물)을 한 제형에 담은 복합제다.

유병 기간이 길고 재발이 잦은 입술 트러블의 치료를 위해서는 지속적인 관리가 중요하다. 큐립은 효능 및 효과가 검증된 일반의약품이며, 립밤처럼 손쉽게 사용할 수 있어 입술 트러블 초기 단계부터 꾸준하게 관리하기에 용이하다. 또한, 반투명 연고 제형으로 입술에 발라도 눈에 띄지 않으며, 손을 사용하지 않고도 바를 수 있게 사선 용기를 적용해 위생적이다. 특히, 항생제와 스테로이드 성분이 들어있지 않아 안심하고 쓸 수 있다.

큐립연고는 이 같은 특장점을 바탕으로 출시 이후 가파른 성장세를 보이고 있다. 2024년 7월 출시 1년 만에 누적 매출 30억 원을 달성한 데 이어, 올해 1월 기준 누적 매출 50억 원을 기록하며 국내 유일 입술 갈라짐, 입술염 치료 일반의약품으로서의 경쟁력을 입증하고 있다.

특히, 최근엔 외국인 관광객들 사이에서도 입소문을 타면서 소비자 외연이 점차 확대되는 추세다. 실제로 홍대, 강남, 명동 등 외국인 방문이 잦은 지역에서 높은 매출을 보이고 있다.





동화약품 관계자는 "큐립연고는 국내 유일의 입술 갈라짐, 입술염 치료 일반의약품으로, 출시 이후 입술 트러블 관리를 원하는 소비자들에 큰 호응을 얻고 있다"며 "이번 마일드허브향 출시로 선택의 폭이 넓어진 만큼 더욱 다양한 소비자들에게 큐립을 알릴 수 있게 최선을 다하겠다"고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

