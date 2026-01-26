롯데면세점, 원더케이와 손잡고 '케이팝 포토 리프트' 선보여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

롯데면세점 월드타워점에 이색 체험 공간

K-컬처 체험 공간 확대…글로벌 관광객 겨냥 콘텐츠 강화

롯데면세점이 원더케이와 손잡고 잠실 월드타워점에 마련한 '롯데면세점 X 원더케이 케이팝 포토 리프트'를 한 고객이 둘러보고 있다. 롯데면세점

롯데면세점이 잠실 월드타워점에 '케이팝 포토 리프트'를 조성했다고 26일 밝혔다. 기존 쇼핑 중심이던 시내면세점의 역할을 '체험형 콘텐츠 거점'으로 확장해 외국인 관광객 공략에 나선다는 구상이다.

롯데면세점은 카카오엔터테인먼트의 글로벌 K팝 대표 미디어 '원더케이(1theK)'와 손잡고 '롯데면세점 X 원더케이 케이팝 포토 리프트'를 진행한다. 지하 1층부터 지상 8층 면세점으로 연결되는 전용 엘리베이터에 탑승하면 아티스트의 음원이 재생돼, 이동하는 순간부터 마치 무대 위에 있는 듯한 경험을 선사한다. 엘리베이터 내부 전체를 스튜디오처럼 구현해 이색적인 인증샷을 남길 수 있다. 8층 롯데면세점 월드타워점 매장에 내리면 즉석 사진을 찍을 수 있는 별도 포토존이 마련돼 있어 체험의 재미를 더했다.

첫 번째 아티스트로는 최근 '젠지미(Gen Z 美)'로 주목받는 그룹 '키키'가 선정됐다. 이번에 선보인 포토 리프트는 1월 26일 발매한 미니 2집 '델룰루 팩'의 타이틀 곡 '404' 테마를 콘셉트로 꾸며졌으며, 2월 6일까지 운영될 예정이다. 행사 기간 내 월드타워점에서 100달러 이상 구매한 고객 중 포토 리프트에서 촬영한 인증샷을 가지고 9층 서비스 데스크에 방문하면 롯데월드 아쿠아리움 티켓(1인 2매)을 증정한다. 해당 이벤트는 당일 구매 고객 한정 매일 선착순 50명에게 제공된다.

롯데면세점 관계자는 "롯데면세점이 선보인 이색 콘텐츠는 단순한 면세점을 넘어 외국인 관광객이 K-컬처를 체험하는 창구가 될 것"이라며 "앞으로도 매력적인 콘텐츠를 지속적으로 선보여 한국 관광 활성화와 외래 관광객 유치에 이바지하겠다"고 말했다.





한편 롯데면세점은 월드타워점의 이색시도와 더불어 지난 1월 명동 본점 '스타에비뉴'를 새롭게 오픈해 체험형 콘텐츠 강화에 나선 바 있다. 2009년 개관 이후 연간 290만 명의 외국인이 방문하던 스타에비뉴는 단순 관람형 공간에서 '몰입형 콘텐츠' 장으로 진화해 명동을 찾는 글로벌 관광객에게 독창적인 볼거리와 즐길 거리를 제공하고 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

