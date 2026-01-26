"20년 동안 반겨줘서 고마웠어"…호랑이별로 떠난 청주동물원 이호

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청주동물원 "24일 이호 심장 멈췄다"

유난히 사람을 잘 따르고 온순한 성격으로 사랑받던 호랑이 '이호'가 20년의 생을 마치고 세상을 떠났다.

청주동물원(동물원)은 25일 공식 인스타그램을 통해 "어제(24일) 낮 12시가 좀 넘어 이호의 심장이 멈췄다"고 밝혔다. 동물원은 "이호를 옮겨 CT 검사로 사후부검을 대신했고, 폐사보고서를 작성한 뒤 남은 동물들에게 오후 사료를 급여하고 문단속을 한 채 평소처럼 퇴근했다"며 "이호는 없지만, 동물원의 일상은 다시 이어질 것"이라고 전했다.

이어 이호를 향해 "빨리 가는 너의 시간, 20년 동안이나 다가와 철창을 비비며 반겨줘서 고마웠다"며 "나이 든 몸을 수고롭게 해서 미안했다. 매일은 장담할 수는 없지만, 꽤 오래 너를 기억할게 친구. 그곳에 먼저 가 있어"라고 작별 인사를 남겼다.

이호의 폐사 소식이 전해지자 누리꾼들은 "이호를 정성껏 돌봐주신 수의사님과 복지사님께 감사드린다", "호랑이별에서 아프지 말고 행복하게 지내길", "맹수답지 않게 순한 눈빛이 사랑스러웠던 이호가 오래도록 평안하길 바란다", "이호가 따뜻한 기억을 많이 가지고 호랑이별로 떠났을 것" 등 애도의 메시지를 이어갔다.

이호는 2006년 8월 30일 청주동물원에서 태어난 암컷 시베리아 호랑이다. 쌍둥이 자매인 수호는 2023년 폐사했으며, 현재 청주동물원에 남아 있는 호랑이는 호순이 한 마리뿐이다. 이호는 1988년 서울올림픽 마스코트 '호돌이'의 손자인 박람과 영국 마웰동물원 출신 혈통의 오스카의 딸인 청호 사이에서 태어났다.





한편 지구상에서 가장 큰 호랑이 종으로 알려진 시베리아 호랑이는 '멸종위기종'으로 국제자연보전연맹(IUCN)의 '적색목록'에 지정돼 국제적인 보호를 받고 있다. 시베리아 호랑이의 개체 수는 560∼600마리에 불과하며 이 중 90%가 러시아 연해주와 하바롭스크주 등에서 서식한다.





