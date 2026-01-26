유가 하락에 정유업계 직격탄…지난해 석유제품 수출액 10% 급감

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난해 국제유가 하락의 영향으로 국내 정유업계의 석유제품 수출액이 전년 대비 10% 가까이 감소했다. 경유 수출량이 사상 최대치를 기록하며 분전했지만, 글로벌 가격 하락에 따른 단가 하락분을 상쇄하기에는 역부족이었다.

26일 대한석유협회에 따르면 SK에너지, GS칼텍스, 에쓰오일, HD현대오일뱅크 등 정유 4사의 2025년 석유제품 수출액은 407억 달러로 전년 대비 9.9% 감소한 것으로 집계됐다.

이는 물량 감소 폭보다 금액 감소 폭이 훨씬 큰 결과다. 지난해 전체 석유제품 수출량은 4억 8535만 배럴로 전년(4억9064만 배럴) 대비 1.1% 줄어드는 데 그쳤으나, 국제유가 하락에 따른 수출 단가 하락이 전체 수출액 규모를 끌어내렸다.

품목별로 보면 주력 제품인 경유의 수출 물량은 전년 대비 0.4% 증가한 2억 237만 배럴을 기록, 1992년 통계 작성 이래 역대 최대치를 경신했다. 경유는 전체 수출량의 42%를 차지하며 수출 효자 품목 역할을 톡톡히 했다.

하지만 경유 역시 단가 하락의 영향으로 수출액은 전년보다 8.1% 감소한 174억8800만 달러에 머물렀다. 다른 주요 품목인 휘발유와 항공유의 수출액도 전년 대비 각각 15%, 11.7% 급감했다.

특히 나프타의 경우 수출량이 전년 대비 15.3% 줄어들며 가장 가파른 하락세를 보였고, 휘발유(-4.9%)와 항공유(-2.3%)도 물량 면에서 부진을 면치 못했다.

국가별로는 호주(16.8%)가 4년 연속 최대 수출국 자리를 지켰으며, 싱가포르(13.6%), 일본(11.3%), 미국(10.2%), 중국(9.2%)이 뒤를 이었다. 특히 대미 수출은 항공유와 휘발유 수출 호조에 힘입어 전년 대비 15% 증가한 4961만 배럴을 기록, 역대 최대 수치를 달성했다.

수출액 감소에도 불구하고 정유업계는 지난해 원유 도입액(684억 달러)의 59.5%를 수출로 회수하며 무역수지 개선에 기여했다. 이는 역대 2위 기록으로, 석유제품은 3년 연속 국가 주요 수출 품목 4위 자리를 수성했다.





다만 올해 수출 환경에 대해서는 비관적인 전망이 우세하다. 대한석유협회 관계자는 "베네수엘라 사태 등 지정학적 이슈와 세계 경제 불확실성이 여전하다"며 "석유 공급 과잉으로 인한 유가 변동성 확대가 수출 가속화에 걸림돌이 될 것"이라고 내다봤다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr

