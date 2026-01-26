보이넥스트도어, 2월4일 첫 라이브 음반 발매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보이넥스트도어 라이브 앨범 티저. 코즈엔터테인먼트 제공

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 다음 달 4일 첫 라이브 음반 '노크 온 볼륨1 파이널 - 라이브'를 발매한다고 코즈엔터테인먼트가 26일 밝혔다.

보이넥스트도어는 이날 공식 유튜브 채널에 영상을 올리고 음반 발매를 알렸다. 영상은 지난해 7월 서울 KSPO DOME에서 연 파이널 콘서트 실황을 담았다. 공연에서 가창한 미니 1집 '와이..'(WHY..) 타이틀곡 '뭣 같아'의 록 버전을 배경음으로 사용했다.

보이넥스트도어는 라이브 음반을 시작으로 활동 범위를 넓힌다. 이들은 10일 열린 제40회 골든디스크어워즈에서 첫 정규 음반을 준비 중이라고 발표했다. 팬 플랫폼 위버스 방송에서는 단독 콘서트 개최 계획을 공개했다.





해외 페스티벌 출연도 확정했다. 다음 달 14~15일 일본 도쿄 아리아케 아레나에서 열리는 'BEAT AX'에 헤드라이너로 출연한다. 3월7일 일본 TBS 'CDTV 라이브! 라이브! 봄의 대감사제 2026'과 3월13일 대만 '2026 가오슝 벚꽃 시즌 뮤직 페스티벌' 무대에도 오른다. 4월에는 일본 니혼TV 고정 예능 '보이넥스트도어 토모다치 베이스'를 선보인다.





