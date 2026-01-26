"철밥통이라는 오해와 진실" 조폐공사, '공기업의 미래' 출간

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국조폐공사가 공기업 취업 준비생을 위한 '공기업의 미래'를 출간한다. 이 책자는 "공기업은 철밥통인가?"라는 질문을 서두로 공기업에 관한 오해와 진실을 현직자 관점에서 풀어가는 방식으로 엮었다.

조폐공사는 공기업 취업 준비생에게 실질적인 정보를 제공, 공공기관의 역할에 국민적 공감대를 형성하기 위해 이달 30일 '공기업의 미래'를 출간한다고 26일 밝혔다.

한국조폐공사 제공

이 책자는 ▲우리가 몰랐던 공기업의 정체 ▲제도와 사람 중심의 운영 원리 ▲ESG 경영을 통한 사회적 책임 실천 ▲MZ세대와 함께하는 조직문화 혁신 과정 등 4개 파트로 구성됐다.

효율성과 공공성이라는 상충되는 가치 사이에서 끊임없이 혁신하며 국민의 일상을 지탱해 온 공기업의 현실을 대중에 전달하는 게 발간 목적이다.

특히 블라인드 채용의 실제와 경영평가 준비과정에서의 고군분투 등 외부에서는 알기 어려운 공기업 내부의 속사정을 에피소드 방식으로 수록해 현장감을 높였다. 국내 공기업의 구조부터 채용방식, 경영평가, 최근의 조직문화 혁신 등 사례를 현직자 관점에서 풀어낸 것이 특징이다.

화가이자 배우인 박신양 작가는 "자신의 미래를 설계하는 청년에게 이 책은 의미 있는 이정표가 될 것"이라고 말했다. 또 고형권 전 OECD대사는 "공공기관의 진면목을 발견하게 될 안내서", 이호승 전 청와대 정책실장은 "정부와 시장 사이의 균형을 담은 해설서"라며 일독을 권했다.

'공기업의 미래' 집필에 참여한 우진구 조폐공사 홍보실장은 "공기업의 가치를 대중에게 보다 쉽고 진솔하게 알리는 데 주안점을 뒀다"며 "취업 준비생에게는 현실적 통찰을, 국민에게는 공공 서비스에 대한 신뢰도를 높이는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





성창훈 조폐공사 사장은 "'공기업의 미래'가 공공 영역을 이해하려는 이들에게 나침반이 되고 미래 공공 인재에게는 비전 설계를 위한 소중한 자양분이 되길 기대한다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

