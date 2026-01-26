베인캐피탈, 에코마케팅 2차 공개매수…상장폐지 수순

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 사모펀드(PEF) 운용사인 베인캐피탈이 코스닥 상장 온라인 광고대행업체 에코마케팅에 대한 2차 공개매수를 진행한다. 소수주주 권리 보호 등 차원에서 2차 공개 매수 이후 상장폐지에 들어갈 것으로 예상된다.

26일 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 에코마케팅 공개매수신고서에 따르면, 앞서 베인캐피탈은 투자목적회사(SPC)인 비씨피이이에이비드코원(주)를 통해 최대주주인 김철웅 등으로부터 취득하기로 한 주식 및 의결권 공동행사약정을 체결한 우리사주조합 주식을 합산해 에코마케팅 지분 약 81%를 확보했다.

2차 공개매수 대상은 확보된 지분을 제외한 에코마케팅의 잔여 유통주식 전량이다. 공개매수가는 1차와 동일한 주당 1만6000원이다.

베인캐피탈 측은 1차 공개매수 과정에서 주주들의 혼란을 막기 위해 공개매수 가격 상향 계획이 없음을 밝힌 바 있다.

공개매수 기간은 2026년 1월 26일부터 02월 25일까지다. 소수 주주의 권리 보호 차원에서, 설 연휴를 감안해 약 30일의 상대적으로 긴 공개매수 기간을 설정한 것으로 보인다.

공개매수에 응모하려는 에코마케팅의 주주는 공개매수기간 종료일인 오는 02월 25일까지 공개매수사무취급자인 NH투자증권 영업점을 내방하거나, 온라인(NH투자증권 홈페이지, HTS, MTS)으로 청약하면 된다.

베인캐피탈은 공개매수 완료 후 에코마케팅의 상장을 폐지할 방침이다. 베인캐피탈은 최초 공개매수신고 당시 "충분한 수준의 지분율을 취득할 경우 관계 법령에 따라 신속히 상장폐지를 위한 조처를 할 예정"이라고 밝힌 바 있다.





에코마케팅은 온라인 광고대행업체로, 운동복 패션 브랜드 '안다르'를 자회사로 두고 있다.





김동표 기자 letmein@asiae.co.kr

