신한빠른대응TDF2060, 3개월 수익률 9.01%

TDF 2060 빈티지 중 전체 1위

신한자산운용은 '신한빠른대응TDF2060(UH)'가 최근 3개월 수익률이 9.01%를 기록하며 TDF 2060 빈티지 가운데 1위를 차지했다고 26일 밝혔다.

지난해 9월 출시한 이후 약 4개월여 만에 단기 성과 경쟁이 치열한 TDF 시장에서 최상위 성과를 기록하며 빠르게 존재감을 확대하고 있다.

신한빠른대응TDF는 시장 국면 변화에 따라 자산 비중을 적극적으로 조정하는 것이 특징이다. 지난해 코스피 리레이팅이 본격화된 국면에서는 신흥국 주식 비중을 축소하고 한국 주식 비중을 확대했다. 메모리 반도체 수요 개선에 따른 국내 반도체 업황 회복이 예상되던 시점에는 삼성전자와 SK하이닉스를 TDF 포트폴리오에 직접 편입하는 등 선제 대응으로 수익률 제고에 성공했다.

운용 성과를 바탕으로 신한빠른대응TDF2060는 출시 약 4개월 만에 설정액 164억원을 넘어섰다. 아울러 2030과 2060으로 구성된 신한빠른대응TDF 시리즈 전체 설정액 역시 2025년 9월 266억원에서 현재 627억원으로 2배 이상 증가했다.

신한자산운용 빠른대응TDF는 차별화된 운용 전략과 우수한 단기 성과, 지속적인 자금 유입이라는 '삼박자'를 고루 갖추며 경쟁이 치열한 TDF 시장에 성공적으로 안착했다는 평가를 받고 있다. 올해 1분기 신한빠른대응TDF2050을 추가로 출시하며 빠른대응TDF 시리즈의 라인업을 강화할 계획이다.

신한빠른대응TDF의 상품 경쟁력을 강화하고, 시장 내 영향력을 지속해서 확대한다.

신한자산운용 멀티에셋운용팀 김의찬 팀장은 "신한빠른대응TDF는 철저한 위험-수익 분석을 통한 안정적인 포트폴리오 구성이라는 당사 TDF의 운용철학을 지켜 나가면서도 적극적인 자산 배분과 선제 대응을 통해 동일 빈티지 중 우수한 성과를 기록했다"고 말했다.





이어 "글로벌 증시의 상승 랠리가 장기간 이어지면서 향후 변동성이 확대될 가능성도 있는 만큼 이익 성장이 확실한 업종을 중심으로 투자하되 리스크 관리에 만전을 기할 예정"이라고 덧붙였다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr