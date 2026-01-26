구본욱 KB손보 사장 "고객 중심 경영·AI 실행력 강화가 최우선"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

손보업계, 명작으로 자리매김 해야

6대 핵심어젠다 제시

구본욱 KB손해보험 사장은 올해 경영의 최우선 과제로 '정교한 수익성 관리'와 '인공지능(AI) 기반의 실질적 성과 창출'을 강조했다.

구본욱 사장이 지난 23일 KB손해보험 인재니움수원에서 열린 '2026년 상반기 경영전략회의'에서 경영진 및 부서장을 대상으로 '명작(名作)의 완성을 위한 여정’을 주제로 특강을 진행하고 있다.

AD

KB손해보험은 지난 23일 KB손해보험 인재니움수원에서 구 사장을 비롯한 경영진 및 부서장 약 200명이 참석한 가운데 '2026년 상반기 경영전략회의'를 진행했다고 26일 밝혔다.

이번 회의는 외부 특강을 시작으로 지난해 경영성과를 공유하고, 올해 부문별 경영계획과 미래환경 전망, 중장기 전략을 발표하는 순으로 진행됐다.

구 사장은 이 자리에서 신규 선임된 임원 및 부서장에게 새해 인사와 축하의 말을 전하며 '명작(名作)의 완성을 위한 여정'이라는 주제로 메시지를 전했다. KB손해보험이 걸어온 여정과 앞으로 함께 만들어 갈 여정을 명작의 완성 과정에 비유한 것이다.

구 사장은 보험업계가 당면한 녹록지 않은 경영환경 속에서 가장 집중해야 할 과제로 '정교한 수익성 관리'와 'AI 기반 실질적 성과 창출'을 꼽았다.

그는 "그동안 KB손해보험만의 차별화된 경쟁력이 무엇인지 고민하며 변화와 혁신을 모색해 왔다면, 올해는 경계를 뛰어넘는 과감한 변화와 통찰, 그리고 준비된 전략의 속도감 있는 실행을 통해 가시적 성과를 창출함으로써 손해보험의 새로운 기준을 제시하는 명작으로 자리매김해야 한다"고 말했다.

새로운 위기와 가능성에 주목해야 한다고도 했다. 구 사장은 "위기에 대한 우려보다 시장 재편 속에서 새로운 기회와 가능성에 주목해야 한다"며 "환경 변화에 위축되어 방어적이고 소극적인 태도에 머무르기보다 변화의 흐름을 정확히 파악해 경쟁력을 앞서 구축하고 고객에게 차별화된 가치를 제공하는 데 역량을 집중해야 한다"고 했다.

AI로 인해 빠르게 변화하는 환경에 대한 선제적 대응도 주문했다. 구 사장은 "지금은 지도와 나침반은 있지만, 정답은 없는 여정을 걷는 상황"이라고 표현하며 미래 성장을 위한 6가지 핵심 어젠다를 제시했다.

그가 제시한 핵심 어젠다는 ▲고객 최우선 경영으로 고객·사회에 최상의 가치 제공 ▲질적 성장을 통한 견고한 이익 체력 확보 ▲중장기 사업 포트폴리오 다변화로 미래 이익기반 구축 ▲AI 기반 고객 경험 혁신 및 밸류체인 효율화 ▲성공 사례 확산을 위한 보상·제도 강화 ▲AI 시대에 부합하는 일하는 방식 전환이다.





AD

끝으로 구 사장은 "올 한해 리더들이 중심이 되어 뜻을 세우고 최선을 다하면 반드시 성취할 수 있음을 의미하는 유지경성(有志竟成)의 자세로 임한다면 좋은 성과를 달성할 수 있을 것"이라고 말했다. 이어 "KB손해보험 구성원 모두가 서로에 대한 신뢰를 바탕으로 힘을 합쳐 준비된 전략을 속도감 있게 실행함으로써 도전 위에 성장을 쌓고, 그 성장을 뚜렷한 성과로 연결하는 한 해를 만들자"고 당부했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>