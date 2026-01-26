설 앞두고 식품명인 한자리에…공영홈쇼핑 특집 방송

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

26일부터 3주간 진행

공영홈쇼핑이 설 명절을 맞아 '대한민국 식품명인' 상품을 선보인다고 26일 밝혔다.

공영홈쇼핑 '식품명인 대전' 특집 방송. 공영홈쇼핑

식품명인은 농림축산식품부와 해양수산부가 식품 분야에 20년 이상 종사한 이들을 대상으로 정통성·계승 가치 등을 평가해 우수 인물을 선정하는 제도다.

공영홈쇼핑은 설을 앞두고 26일부터 3주간 식품명인 14인의 상품을 소개하는 '식품명인 대전' 특집 방송을 진행한다. ▲오희숙 명인의 '전통부각'(26일 오후 6시 40분) ▲문은희 명인의 '진명란'(28일 오후 7시 40분) ▲박미희 명인의 '도미솔김치'(28일 오후 8시 40분) ▲이금선 명인의 '가자미식해'(31일 오전 10시 25분) ▲최명희 명인의 '안동제비원 메주'(31일 오후 12시 50분) ▲김규흔 명인의 '영양바'(2월 1일 오후 11시) 등이 판매 대상이다.

공영홈쇼핑은 2015년 개국 이후 지금까지 우리 전통 먹거리의 판로 지원을 위해 식품명인의 상품을 꾸준히 발굴해왔다. 지난해에는 전통장·김치·젓갈·한과·곱창김 등 다양한 제품을 선보이며 700억원이 넘는 매출을 기록했다.





공영홈쇼핑 관계자는 "요리 경연 프로그램에서 비롯한 미식 열풍에 힘입어 식품명인의 상품도 큰 인기를 얻고 있다"며 "명인의 비법이 담긴 우리 먹거리와 함께 풍성한 명절 나시길 바란다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

