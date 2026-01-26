VC협회, '제12기 신규인력 양성과정' 교육생 모집…인턴십 연계

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국벤처캐피탈협회(VC협회)와 한국벤처투자가 '제12기 VC 신규인력 양성과정(KAVA)' 교육생 모집에 나선다고 26일 밝혔다.

이번 과정은 VC 산업 내 우수 인력 유입을 유도하기 위해 마련됐으며, 한국벤처투자가 주최하고 VC협회가 주관을 맡는다. 2010년 시작된 이 프로그램은 지난해까지 총 397명의 수료생을 배출한 업계 대표 인재 육성 과정이다.

주요 커리큘럼은 ▲VC산업 전반에 대한 이해 ▲업종별 현황 및 투자 사례 ▲벤처투자 관련 법률 ▲투자심사보고서 작성 및 검토 등 실무 중심의 내용으로 구성됐다. 교육은 오는 4월부터 8주간 약 180시간에 걸쳐 진행된다.

교육을 수료하면 '벤처투자 촉진에 관한 법률 시행령'상 전문인력 등록 요건에 해당하는 교육 이수 효력을 얻게 된다. 또한 수료생에게는 실제 VC에서 3개월간 현장 경험을 쌓을 수 있는 인턴십 기회도 지원한다.





참가 신청은 오는 3월1일 자정까지 접수 홈페이지에서 할 수 있다. 협회는 서류와 면접 심사를 거쳐 오는 3월 중 약 40명의 교육생을 최종 선발할 계획이다.





