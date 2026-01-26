[폴폴뉴스]코스피5000·신년 기자회견에도 상승 반납한 李대통령 지지율

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

리얼미터 여론조사

이혜훈 악재 등으로 상승폭 반납

이재명 대통령의 지지율이 지난주와 동일한 '보합' 흐름을 보였다. 코스피 5000, 신년 기자회견 등으로 주초 상승세를 보였지만 낙마한 이혜훈 전 기획예산처 장관 후보자 논란 영향 등으로 지난주와 지지율 변화가 없었다.

26일 여론조사업체 리얼미터가 공개한 여론조사(에너지경제신문 의뢰로 19일부터 23일까지 5일간 전국 18세 이상 남녀 2509명을 대상으로 무선전화 ARS 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트, 응답률은 4.1%)에 따르면 이 대통령의 지지율은 지난주와 동일한 53.1%로 조사됐다.

대구·경북에서 8.0%포인트(40.0%→48.0%), 광주·전라 7.7%(74.6%→82.3%), 30대 5.1%포인트(42.9%→48.0%) 포인트 상승했다. 이 대통령의 일간 지지율 흐름을 보면 주초(20일, 53.3%)보다 주중(21일, 55.9%) 올랐으나, 주 후반(23일, 50.9%)에 하락하는 흐름을 보였다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회에서 열린 재정경제기획위원회의 인사청문회에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. 2026.1.23 김현민 기자

리얼미터는 "코스피 5000 돌파라는 역사적 경제 호재와 신년 기자회견 효과로 주 중반까지 상승세를 유지했으나 주 후반 이 전 후보자의 '부정청약 및 갑질' 의혹을 둘러싼 인사청문회와 여당 내 합당 논란이 인사리스크와 정치적 내홍으로 작동했다"고 설명했다. 청와대는 25일 "국민주권 정부의 기획예산처 장관으로서 국민 눈높이에 부합하지 못했다"며 이 전 후보자에 대한 지명을 철회했다.

정당 여론조사(에너지경제신문 의뢰로 22일부터 23일까지 이틀간 전국 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 무선전화 ARS 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 4.1%)에서는 민주당 지지율이 지난주보다 0.2%포인트 상승한 42.7%를 기록했다. 국민의힘 지지율은 2.5%포인트 상승한 39.5%로 나타났다. 조국혁신당은 3.2%, 개혁신당은 3.1%였다.





