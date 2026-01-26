머크, 항암 바이오기업 '레볼루션 메디슨즈' 인수 협상 중단

양사 인수 가격 접점 찾지 못해

미국 제약사 머크(Merck)가 항암 신약 개발 기업 레볼루션 메디슨즈(Revolution Medicines, 이하 레브메드) 인수 논의를 중단한 것으로 알려졌다.

25일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 머크와 러브메드가 인수 가격을 놓고 접점을 찾지 못해 협상이 결렬됐다고, 정통한 관계자들의 말을 인용해 보도했다.

당초 머크는 최근 레브메드를 인수하는 방안을 놓고 협상을 진행했다. 거래가 성사될 경우 기업가치는 약 300억 달러(한화 약 43조원) 수준으로 평가될 수 있다는 관측이 나왔다. 하지만 양측이 인수가격에 대한 합의에 이르지 못하면서 협상이 결렬됐다고 관계자들은 전했다.

다만 향후 협상이 다시 재개되거나 레브메드를 노리는 다른 인수 후보자가 등장할 가능성도 배제할 수는 없다고 이들은 덧붙였다. 레브메드는 올해 상반기 중 췌장암과 대장암 치료제 후보물질에 대한 주요 임상시험 데이터를 공개할 예정이다.

레브메드는 암의 분자적 원인으로 알려진 라스(RAS) 단백질을 표적으로 하는 신약을 개발하고 있다. 이 회사의 실험적 치료제들은 해당 분자 경로를 차단한다. 치료가 까다로웠던 폐암·췌장암·대장암 등 주요 암종을 억제하는 것을 목표로 한다.





레브메드의 신약후보 물질들은 이 같은 난제를 돌파할 가능성을 보여주고 있다는 평가를 받는다. 특히 췌장암 치료제 후보가 안전성과 효능을 입증할 경우, 해당 치료 분야를 사실상 장악하며 2035년 전 세계 매출 100억 달러(약 14조원)를 창출할 수 있을 것이라고 미즈호증권이 전망하기도 했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

