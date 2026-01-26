서울시 "70세 이상 어르신, 운전면허증 반납·교통카드 받으세요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자진 반납 시 20만원 교통카드 지급

누적 15만명 참여…교통사고 개선

서울시가 70세 이상 고령 운전자의 운전면허 반납과 교통카드 지원 사업을 이달 말부터 조기 시행한다.

서울시는 26일 '어르신 면허 반납 교통카드 지원사업'을 조기 추진해 오는 28일부터 신청받는다고 밝혔다. 운전면허증을 자진 반납하는 70세 이상 고령자 3만5211명을 대상으로 20만원 선불형 교통카드를 선착순 지급한다.

이 사업은 2019년부터 시행하고 있으며 지난해부터 교통카드 지원금액을 10만원에서 20만원으로 상향한 바 있다. 매년 3월부터 시작하던 사업을 올해는 1월 말부터 조기에 신청받기로 했다.

지원 대상은 서울시에 주민등록을 둔 70세 이상 고령층(면허반납일 기준, 1956년 12월31일 이전 출생자)이다. 거주지 동 주민센터에 유효한 운전면허증을 소지 방문해 반납하면 1인당 20만원이 충전된 교통카드를 받을 수 있다. 단 기존에 운전면허 자진 반납 혜택을 받은 적이 없어야 한다. 카드는 전국 어디서나 버스·택시 등 교통카드를 지원하는 교통수단과 편의점 등 티머니 가맹점에서 사용할 수 있다.

해당 사업은 2019년 1만6956명을 시작으로 2024년 2만4411명, 지난해 3만2095명을 기록했다. 사업 시행 이후 약 15만명이 면허를 반납하였으며 반납률 역시 증가 추세에 있다. 서울연구원에 따르면 운전면허 자진 반납률이 1%포인트 증가할 경우 고령운전자 교통사고는 평균 0.02%포인트 감소하는 것으로 확인됐다.





여장권 서울시 교통실장은 "운전면허 자진반납 제도가 고령운전자 교통사고 예방에 실질적인 효과가 있을 것으로 전망된다"며 "앞으로도 경찰청, 자치구, 민간과의 협력을 통해 지원 규모와 참여 기반을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





