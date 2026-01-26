무디스 방한…올 상반기 韓신용등급 평가 보고서 낸다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

李정부 첫 연례협의 실시

글로벌 3대 신용평가사 가운데 하나인 무디스가 확장재정을 펴고 있는 이재명 정부 들어 첫 국가신용등급 평가 보고서를 내놓는다.

26일 재정경제부는 무디스 연례협의단이 오는 27~29일 사흘간 한국 정부를 방문해 등급 평가를 위한 연례협의를 실시한다고 밝혔다.

아누슈카 샤 무디스 국가신용등급 담당 이사를 비롯한 협의단은 재경부와 기획예산처, 금융위원회, 과학기술정보통신부 등 정부부처와 한국은행, 한국조세재정연구원(KIPF)·국회예산정책처(NABO) 등 연구기관과 민간 주요기관을 방문한다.

협의단은 이번주 구윤철 경제부총리 겸 재경부 장관과도 대면 면담을 가질 예정이다.

연례협의는 한국의 경제 상황, 통상 등 대외경제 현안과 통화재정정책방향 등 관심 사항을 중심으로 진행될 것으로 예상된다.

등급 평가 결과는 올 상반기 나올 것으로 예상된다. 무디스는 경제 상황 진단 등을 위한 한국정부와의 연례협의는 매년 진행해오고 있으며, 공식 등급 평가 의견은 2년에 한번씩 발표했다.

재경부 관계자는 "이번 연례협의를 바탕으로 국가신용등급을 평가할 것"이라며 "그간의 전례를 따를 경우 등급 평가는 상반기 중 나올 것으로 예상된다"고 말했다.

무디스는 지난 2024년 5월 보고서에서 한국의 국가신용등급과 전망을 기존 수준(Aa2·안정적)으로 유지해 발표했다. 2015년 12월 한국의 등급을 Aa3에서 Aa2로 한 단계 상향 조정하고 10년째 같은 등급을 유지해왔다.





무디스는 12·3 비상계엄 사태 발생 직후 보고서를 내고 정치적 불확실성이 길어지면 신용등급에 부정적 영향을 줄 수 있다고 경고했지만 실제로 등급을 내리지는 않았다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr

