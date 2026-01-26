기업가형 소상공인 키운다…소진공, 립스(LIPS) 민간 운영사 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다음 달 6일까지 모집

소상공인시장진흥공단은 '립스(LIPS) 프로그램'을 운영할 민간 운영사를 모집한다고 26일 밝혔다.

대전광역시 중구 소상공인시장진흥공단 전경. 소진공

AD

립스는 유망 소상공인에게 민간 투자를 먼저 연결한 뒤 정부 자금을 연계 지원하는 방식의 육성 프로그램이다. 단순 생계형을 넘어 기업가형 소상공인으로의 성장을 돕는 것이 핵심 취지다.

프로그램은 두 가지 트랙으로 나뉜다. LIPSⅠ는 투자자가 먼저 자금을 투자하면 그 금액의 최대 5배(한도 5억원)까지 정책자금을 직접 대출 형태로 매칭 지원한다. LIPSⅡ는 투자금의 최대 3배(한도 2억원)까지 사업화 자금을 연계해 지원하는 구조다. 모집 기간은 오는 2월 6일까지다.

이번에 모집하는 민간 운영사는 소상공인 투자 경험과 전문성을 갖춘 투자 전문기관이다. 창업기획자(액셀러레이터), 초기 전문 벤처캐피탈, 기술지주사 등이 신청 대상이다. 선정된 운영사는 유망 소상공인을 발굴·추천하고, 보육 프로그램을 기획·운영하며, 투자 이후 성과 관리와 점검 역할까지 맡게 된다.

민간 운영사의 추천을 받은 소상공인은 립스 프로그램을 통해 투자 유치와 함께 대규모 정책자금 또는 사업화 자금을 연계 지원받을 수 있다. 소진공은 이를 통해 혁신 아이디어를 보유한 소상공인의 시장 진입과 사업 고도화를 뒷받침한다는 계획이다.

박성효 이사장은 "립스 프로그램은 잠재력 있는 소상공인이 생계형을 넘어 기업가형 소상공인으로 도약할 수 있도록 설계된 제도"라며 "민간의 투자 역량과 정책자금을 결합해 시장 경쟁력을 갖춘 소상공인을 적극 육성하겠다"고 말했다.





AD

한편 소진공은 올해부터 립스 프로그램의 신뢰성과 공정성을 높이기 위해 민간 운영사에 대한 관리·감독 체계를 강화하고, 투자 전 과정의 투명성도 한층 높일 방침이다. 민간 운영사 모집과 관련한 세부 요건과 절차는 소진공 및 소상공인24 공식 누리집을 통해 확인할 수 있다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>