마포구 "직매립 금지에도 쓰레기 대란 없어, 추가 소각장 없어도 대응 가능 입증"

박강수 구청장, 마포자원회수시설 쓰레기 성상검사

서울 마포구(구청장 박강수)가 수도권 생활폐기물 직매립 금지 시행 이후에도 생활폐기물을 안정적으로 처리하고 있다고 26일 밝혔다.

마포자원회수시설을 방문해 성상검사를 하고 있는 박강수 마포구청장. 마포구 제공.

마포구는 “박강수 구청장이 지난 22일 밤 11시 30분 마포자원회수시설을 방문해 생활폐기물 반입 현장을 직접 점검하고 쓰레기 성상검사를 실시한 결과, 직매립 금지 시행 후에도 하루 평균 600t 규모의 생활폐기물이 차질 없이 소각 처리되고 있고, 처리 지연이나 운영상 혼선 등 특이 사항은 없는 것으로 확인됐다”고 설명했다.

마포자원회수시설은 2005년 상암동에 설치돼 마포구를 포함한 중구·용산구·종로구·서대문구의 생활폐기물을 처리하는 750t 규모 소각시설이다. 서울시는 2022년 8월 이곳에 추가 소각장 건설 계획을 발표했으나 주민들과 마포구는 격렬하게 반대하며 법적 대응에 나섰고 지난달 1심에서 승소했다. 서울시가 항소해 현재 2심 판결이 다음 달 12일 선고될 예정이다.

올해 1월 1일부터 수도권 생활폐기물 직매립 금지가 시행되면서 쓰레기 대란 발생 우려가 컸다. 이에 박 구청장은 백남환 마포구의회 의장, 함운경 국민의힘 마포을 당협위원장, 마포주민지원협의체 주민감시단과 함께 쓰레기 반입장에 직접 들어가 폐기물 성상과 분리 상태를 점검했다.

다만 성상검사 과정에서 일부 폐기물 봉투는 분리가 제대로 이뤄지지 않았거나 종량제 봉투를 사용하지 않은 사례가 확인됐다. 안정적인 폐기물 처리 체계 유지를 위해 올바른 분리배출과 배출 기준 준수 등 시민의식을 높일 필요성도 제기됐다.

마포구는 직매립 금지에 선제적으로 대응하기 위해 '생활폐기물 직매립 금지 대응 TF'를 구성해 폐기물 처리 현황을 실시간 모니터링하고 소각장 정비 기간 대비 비상 체계를 마련하는 등 감량·재활용 중심의 자원순환 정책을 추진하고 있다.

한편 마포구민들은 197일째(지난 23일 기준) 매일 새벽 1시까지 마포자원회수시설 공동이용협약 무효 및 신규소각장 설치 철회를 주장하며 집회를 이어가고 있다.





박강수 마포구청장은 "직매립 금지 이후에도 생활폐기물 처리는 차질 없이 안정적으로 진행되고 있으며, 추가 소각장 없이도 쓰레기 처리 문제에 충분히 대응할 수 있음을 보여주는 기회"라며 "앞으로도 안정적인 폐기물 처리에 최선을 다하겠다"고 말했다.

소각장반대투쟁을 이어가고 있는 마포주민지원협의체 주민감시단의 노고를 격려하는 박강수 마포구청장(왼쪽 두 번째). 마포구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

